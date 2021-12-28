重慶螞蟻消金增資逾200億人民幣 國企成第二大股東

擁有花唄、借唄的重慶螞蟻消費金融有限公司在今年 6 月 4 日開業後，第一次大幅增資，註冊資本從 80 億人民幣大幅上升至 300 億人民幣，中國四大全國性資產管理公司（AMC）之一的中國信達（01359-HK）（國營企業）將出資 60 億人民幣成為第二大股東。

重慶螞蟻消費金融有限公司這次增資有中國信達資產管理、舜宇光學、博冠資訊科技、重慶渝富資本運營集團、螞蟻集團、江蘇魚躍醫療設備等公司入股。

在增資完成後，螞蟻集團仍是螞蟻消金的第一大股東，中國信達則成為第二大股東。而螞蟻消金的股東數量也擴大到 11 家。

此外，螞蟻消金也公布第三季的業績，今年第三季螞蟻消金營收約 3 億人民幣，淨損逾 5 億人民幣，截至 9 月 30 日，螞蟻消金淨資產為 74.7 億人民幣。

(圖片: AFP)

銀保監會相關負責人表示，螞蟻消費金融開業後，將依照螞蟻集團消費信貸業務整頓方案，承接花唄、借唄中符合監管規定的消費信貸業務。自螞蟻消費金融開業起 1 年過渡期內，花唄、借唄將漸漸退出市場。

依整頓方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融開業 6 個月內完成花唄、借唄的品牌整頓作業。整頓完成後，花唄、借唄將成為螞蟻消費金融的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的資料資訊所發放的消費信貸，不再標掛花唄、借唄名稱。接下來，花唄將專注於中小額度的消費性放款。

至於由銀行等金融機構全額出資的消費信貸，將更新為「信用購」類型的服務。「信用購」類服務和花唄的免息期保持一致，並且僅可用於消費，不可取現。

品牌區隔後，花唄、「信用購」服務在免息期、查帳、還款等核心業務上保持一致，「信用購」服務的費率將保持穩定。未來，「信用購」服務的費率由金融機構獨立審查和確定，同樣會遵循普惠原則，盡可能讓利用戶。

