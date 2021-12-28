工研院攜手中化與日企 打造智慧照護方案

工研院、中化 (1701-TW) 旗下中化銀髮與日本 Social Action Organization(SAO) 今 (28) 日共同宣布，將為台灣打造全球智慧醫療及健康照護生態系中心，透過日商的照護資料庫系統，結合工研院 AI 人工智慧運算分析、中化銀髮日照體系，提供在地業者智慧照護方案。

工研院表示，此次三方合作將借重日本 SAO 照護資料庫，結合工研院 AI 人工智能分析，以中化銀髮暖時光日照體系為實証場域，建立台灣本土化精準健康照護系統，發展適合亞洲人或是全球的個人化智慧照護促健系統。

工研院副院長彭裕民指出，配合政府精準健康及引導銀髮產業發展等兩大政策，結合產官學研單位投入智慧照護 3.0，不過初期仍有兩大困難點要克服，分別為領域資料串接服務與技術以及商業模式。

彭裕民補充，此次臺日三方合作，將把健康醫護數據與科技結合，發展出以個人為中心的智慧照護促健系統，讓被照護長者從被動化為主動，藉此發掘出創新的智慧照護商業模式，其中，日本 SAO 擁有超過 2000 萬筆照護資料，並設計出 ICT REHA 復健系統，獲得日本最大日照事業 MWS 日高集團採用。

中化銀髮長期耕耘國內銀髮居家照顧產業，提供一站式整合照護服務，從陪伴生活照顧到失智症、復能、癌症、安寧、術後照顧等，並設有 6 大實體據點老大人服務站。

工研院去年 8 月成立健康樂活與智慧醫療照護聯盟，整合 AI 人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，參與的企業多達 31 家，包括錸工場、中華電信、中國醫藥大學附設醫院、南山人壽、國泰人壽、仁寶電腦、中化銀髮、臺醫光電、Dr.SAFe 曾醫師健康訓練教室等。