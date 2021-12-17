三大醫療領域無懼變種病毒 台醫材廠營運受惠

生策會出具報告指出，新冠變種病毒 Delta 和 Omicron 再次打亂常規醫療手術，不過在雙重病毒流行威脅中，明年診斷檢測、糖尿病管理及美容牙科等三大醫療領域營運最有彈性，市場認為，有望同步帶動台廠營運，包括檢測廠瑞基 (4171-TW)、瑞磁 (ABC-KY)(6598-TW)，糖尿病血糖檢測廠泰博 (4736-TW)、達亞 (6762-TW) 等。

生策會引述外媒表示，新冠變異株迅速蔓延，美國醫院病床湧入新冠患者，造成非新冠患者數量減少、商務差旅受限、臨床試驗進度延遲等，此外，面對病毒變異不確定性，更面臨醫院人力短缺、供應鏈中斷以及醫療模式轉變等挑戰。

其中，醫院人力不足是醫療手術量下降的原因之一，又以脊椎手術、心臟瓣膜置換術等需要動用 ICU(急重症加護病房) 手術類型的影響最大。

不過，在病毒流行威脅中，醫療保健產業面臨新的壓力時，三大領域業者仍保有營運彈性，包括診斷檢測、糖尿病管理，以及美容牙科。生策會提到，新冠病毒流感化後，由於病毒持續存在，診斷檢測和化驗套組需求仍然非常強勁，抗原和分子檢測將隨著零售管道擴大，需求同步增加。

台廠瑞磁生技開發的新冠及流感病毒分子檢測試劑，已取得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，該產品單次可檢測 7 個項目，一天可檢測 564 例檢體，目前與中大型實驗室洽談合作；瑞基同樣看好新冠檢測試劑需求已成為常態，新冠病毒檢測相關產品營收比重攀升至逾 7 成，近期客戶更啟動追單。

糖尿病管理方面，生策會表示，相關產品可以改善治療效果與效率，在目前醫療人力短缺情況下具有優勢，目前正待胰島素幫浦和 CGM(連續血糖監測) 產品推出，其中，美商 Dexcom 的 CGM 系統今年獲得 CE 標章，產品預計明年推出。

台廠積極跟上國際 CGM 研發腳步，泰博 CGM 產品原預期今年底完成臨床試驗，但受到疫情影響，臨床試驗被迫往後遞延一年，未來優先推廣至台灣與歐洲市場；達亞則替國際 CGM 大廠代工，預計明年第三季有機會取得新機種訂單。