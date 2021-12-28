艾美特-KY明年全產品線再漲逾5% 拚獲利回到去年水準

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (28) 日舉行線上法說，董事長史瑞斌表示，為反映原物料成本，明年全產品線將再調漲 5-10%，加上推出非季節性家電產品及拓展境外電商平台，目標明年全年獲利可回到 2020 年水準。

艾美特 - KY 今年受到原物料價格飆漲、電子 IC 零件缺料狀況嚴重，兩度調漲產品售價，分別在 3 月上調 3-5%、5 月再調升 3-5%，史瑞斌坦言，儘管產品漲價，仍無法完全反應整體成本，此外，外銷訂單都是提前談定價格，議價空間不大，導致整體毛利下滑。

史瑞斌指出，為反映原物料成本並帶動獲利成長，明年全產品線價格將再上調 5-10%，此外，規劃上市不受季節影響的清掃類與健康類新品，包括吸塵器、洗地機、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，有望縮短淡旺季的營收落差。

外銷市場方面，艾美特持續發展亞馬遜等境外電商平台，明年會擴展北美及加州地區為主，東南亞市場則是趨於穩定。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案已完竣驗收，共有 6 棟大樓包括辦公樓、產業用房、公寓及商店等，不動產權登記與房產證等行政流程預計明年第一季完成，屆時將可認列補償金人民幣 1.5 億元、約可挹注每股純益 4.6 元。

該土地開發案艾美特可分配到 3.6 萬平方米，艾美特目前規劃出租與出售，預計 2023 年開始有租賃收入，初估每年約有人民幣 1000-1500 萬元租金收入。