永豐證台股存股交易額年增逾3倍 將增開新投資策略

永豐金證券今 (28) 日指出，小資存股需求熱絡，旗下「豐存股」平台至 11 月底台股成交金額突破 40 億元，年增幅高達 3.15 倍，為擴大協助小資族投資，12 月起存股平台將增 4 大傳奇投資大師的投資策略，存股族可藉此更快速找到合適的存股標的。

永豐金證券表示，存股已走向極小化投資成本的服務模式，因此，日前陸續推出 100 元就能存股、優惠費率、數位服務、投資理財知識服務等低門檻普惠金融，有利年輕投資人參與市場。

為持續協助投資人打造適合自身的存股計畫，永豐金證券豐存股平台將導入華倫巴菲特、菲利浦費雪、班傑明葛拉漢和彼得林區 4 大傳奇投資大師的成功策略。

永豐金證券建議，投資新手可採巴菲特定期投入指數 ETF，積極型投資人可學習費雪長期持有精選的單支股票，重視安全性的投資人建議可採葛拉漢的股債平衡資產配置，至於不知道該如何選股的投資人可考慮彼得林區的逛街選股法。

據證交所統計，截至 11 月底止，今年台股存股交易量高達 360 億元，年增 89.10%，同期間永豐金證券豐存股 - 台股成長高達 315.49%，領先市場平均水準。

永豐金證券指出，存股的致勝關鍵在積沙成塔，因此，即便 11 月台股價量均出現降溫壓力，存股仍明顯增溫，交易月增 6.6%，交易量更一舉突破 5 億元，創開辦以來新高。