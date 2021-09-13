艾美特-KY明年調漲產品售價 目標全年營收年增1成

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (13) 日舉行線上法說，董事長史瑞斌表示，在原物料成本高漲壓力下，仍保守看全年營運表現，明年則有望陸續調整產品售價，加上中國市場啟動品牌提升計畫，目標明年營收拚年增 5-10%。

史瑞斌指出，銅價、鋁價持續飆漲，旗下產品相關成本比重高達 50-60%，原物料價格仍是營運最大壓力，加上家電 IC 晶片屬於低階產品、價格也較低，製程容易受排擠，且今年出口價格都在去年定案，難以反應成本，因此年底前營運保守看待。

展望明年，史瑞斌表示，由於多數客戶合作超過 20 年，並願意吸收部分材料成本，因此明年訂單陸續向客戶調整售價，漲幅約 3-10%，加上中國市場進行三年品牌提升計畫，包括將品牌年輕化、優化代理商組織結構等，期望明年全年營收能成長超過 5%。

艾美特土地資產開發方面，深圳工業區舊廠土地開發案已提前竣工驗收，預計完成所有驗收程序後，今年第四季或明年第一季有望認列遷移補償金人民幣 1.5 億元，約可挹注每股純益 4.6 元。

艾美特生產基地位於深圳與九江，產能比重分別為 70%、30%，史瑞斌指出，考量深圳廠生產成本提高，已不適合進行產品量產，因此啟動工廠整併計畫，預計未來三年，深圳廠保留業務與研發單位，產線則將陸續移至九江廠，目標九江廠產能比重拉升到 8 成。

艾美特 8 月營收 4.88 億元，月減 32%、年增 18%；前 8 月營收 76.17 億元，年增 4.3%。