瑞智熱泵壓縮機打入三大家電品牌 成最大供應商

歐洲宣示 2050 年達碳中和目標，壓縮機廠瑞智 (4532-TW) 開發出節能減碳的熱泵壓縮機，取代中國製造商打入歐洲三大家電品牌廠，成最大供應商，今年銷售額估可年增 45%，看好碳中和趨勢下，未來營收有望維持雙位數增長。

瑞智開發的熱泵壓縮機，使用最少的電量、透過冷熱交換的循環運作，將熱能傳輸到儲存槽，再釋放到水中，藉此供應家電產品熱水或是熱能，具備省電、省碳功能，相較傳統瓦斯發熱，效率大幅提升 5 倍。

瑞智熱泵壓縮機主要應用在乾衣機、熱水器、洗碗機等，已打入歐洲三大家電品牌大廠，市占率一舉躍升至 70-80%，成為最大供應商，其中，乾衣機銷售台數已較去年增加 4 成，全年挑戰銷售 500 萬台，明年有望再攀升。

瑞智歐洲營收比重約 29%，其中，熱泵乾衣機占比從去年的 18%，攀升至 24-25%，瑞智表示，自熱泵壓縮機開始供應歐洲市場後，銷售額成長速度超乎預期，累計前 9 月年增達 45%，尤其歐洲碳中和趨勢確立，從政府單位到民間大力推行，長期來看，營收貢獻將緩步墊高。

除了歐洲市場外，瑞智下一步瞄準日本、中國等亞洲市場，不過亞洲人尚未習慣使用乾衣機，布局時間較長，預計 1-2 年後銷售量才會顯著成長。

瑞智 9 月營收 16.33 億元，月增 6.04%、年增 13.75%；第三季營收 51.7 億元，季減 17.7%、年增 11.06%；累計前 9 月營收 172.79 億元，年增 22.47%。