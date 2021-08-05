〈艾美特股東會〉推高毛利家電+調整營運體質 本業全年拚損平

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長史瑞斌會後表示，雖然今年上半年調漲產品售價，反映原物料成本，但整體營運壓力仍大，預期下半年在高毛利電暖器與調整營運體質下，本業目標彌補上半年虧損，全年拚損平。

史瑞斌坦言，上游 IC 廠優先供應汽車與高端電子產品，擠壓傳統家電供給，導致家電電子 IC 缺口長達 5-6 個月，加上原物料價格維持高檔以及匯率影響，今年營運壓力大。

展望下半年，史瑞斌表示，風扇雖然受到 IC 缺料影響，但循環扇近期客戶拉貨強勁，加上在中國市占高達 3 成，產品線全年業績有望年增 10%，而毛利較好的電暖器也進入銷售旺季，目前持續接單，有助獲利，另外，近期看準後疫情商機，切入消毒、殺菌產品，目標全年業績挑戰人民幣 8000 萬元。

艾美特內銷、外銷營收比重各半，史瑞斌指出，中國內銷以自有品牌為主、毛利較佳，為反映成本，今年 3 月、5 月各調漲產品售價，合計漲幅約 10%；中國以外的外銷市場包括歐洲、日本、韓國等，全年營收將優於去年，惟貨櫃航運成本墊高，侵蝕獲利。

艾美特股東會會中通過配發 1 元股利，包括 0.4 元股票股利及 0.6 元現金股利，並順利完成 9 席董事改選，會後隨即召開董事會，由史瑞斌續任董事長。