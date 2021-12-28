中信銀兩分行理專與客戶異常往來 金管會重罰1400萬元

中信銀有兩分行出現理專與客戶異常往來，所涉金額超過 2.3 億元，影響多達 52 位客戶，金管會今 (28) 重罰中信銀 1400 萬元。

金管會銀行局官員說明，該行南中壢分行前理專管員自 2018 年 1 月至今年 1 月與客戶間異常資金往來，受影響客戶數 35 人，所涉金額 1.9 億元；另外，石牌分行前理專在 2019 年 5 月到 2021 年 6 月，與客戶也有異常資金往來，受影響對象 17 人，所涉金額 4686 萬。

銀行局進一步說明，此案相關的資金往來部分，交易都是透過數個人頭帳戶進行資金移轉，中信銀行對所衍生警示訊息未能審慎查核，異常交易檢核機制未臻完善，致未能即時發現案關異常交易行為，核有洗錢防制的存款帳戶或交易持續監控相關缺失。

金管會強調，本案主要是理專與客戶間不當資金往來，其手法與近期其他銀行理專利用存匯業務控管機制漏洞進而挪用客戶款項案件有別。

金管會解釋，主要差異包括 (1) 此案是由客戶自行匯款或提款給予理專，與以往理專自行挪用客戶款項的態樣不同；(2) 透過多層次匯款製造金流斷點；(3) 金流多為匯至行內外第三人 (人頭戶) 或客戶帳戶。以上幾點造成銀行查核上的限制，顯示中信銀行在洗錢防制持續監控機制上仍有疏失，應予改善，經衡平考量後，核處該行 1400 萬元罰鍰。

近 5 年理專弊案頻傳，金管會於 2017 年裁罰 4 件、罰鍰金額為 1900 萬元；2018 年 2 件、罰鍰 1000 萬元；2019 年 8 件、罰鍰 5100 萬元；2020 年有 6 件、罰鍰 7200 萬元，原本 2021 年僅 1 件、3000 萬元，但今日再爆永豐銀、板信商銀與中信銀理專盜領案，等於 2021 年合計 4 件，合計罰鍰 5000 萬元。