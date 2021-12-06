〈張忠謀開講〉談台美設廠環境各有優勢 美國有水電、土地 台灣是人才

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (6) 日出席演講，再度提及台美兩地的晶圓代工產業環境，其中美國在水電、土地上具備優勢，台灣則是人才，台積電此次到亞利桑那州設廠，當地政府一次就給了 450 公頃土地，且保證水電沒問題，但土地、水電目前在台灣就是個問題。

司法院今日下午舉辦《趨勢講堂》，張忠謀以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題發表演說，分享半導體過去與發展。

張忠謀表示，台灣在半導體晶圓代工產業的優勢就是人才，有大量優秀的工程師、技工、作業員願意投入，加上便捷的高鐵及高速公路，讓工程師不必時常搬家調動。

張忠謀也重申，與台灣相較，美國在土地與水電方面具備優勢，但人才及台灣派遣人員在當地的管理經營能力都落後，大規模人員調度能力也不如台灣，單位成本明顯比台灣高，美國聯邦與州政府雖有補貼，但不能彌補長期的競爭劣勢，維持先前對在美設廠的看法。

張忠謀也認為，中國在投入長達 20 年、金額達數百億美元的補貼後，半導體製造還是會落後台積電 5 年以上，IC 設計能力也會落後台、美 1 到 2 年，三星才是台積電在晶圓製造領域的強勁對手，因南韓競爭優勢與台灣相近，包括人才、經理人等。

至於台灣是否能有下一個護國神山，張忠謀則說，要找一個台灣有潛在優勢，又對全世界重要的行業，還要有創新產業或商業模式，及多年經營及努力，認為台灣要有下一個護國神山非常難。