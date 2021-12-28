〈2022投資展望〉兆豐投信：病毒不死 股市多頭不止 台股明年估「草寫U」

兆豐投信今 (28) 日舉行歲末投資展望會，台股基金經理人許鈞雄表示，台股明 (2022) 年雖然波動加大，但是還是多頭年，「病毒不死、多頭不止」，但受 QE 結束影響，第一季看高、第二、三季回檔整理，而明年為九合一選舉年，因此可望拉尾，整體來說將呈現「草寫的 U 型」走勢。

許鈞雄表示，明年主軸為「一低二高」，為低利率、高通膨、高波動。台股走勢將受縮減購債和升息的腳步牽動，以歷史經驗來講，2014 年縮減購債結束時，台股跌了 10，且 QE 結束提前一個月就開始「發作」，升息後兩個月見低點，但年線有撐，也就是說，農曆年後就要小心風險性資產。

兆豐投信台股投資團隊表示，隨著全球經濟回到正常成長軌道，利率也逐步邁向正常化，市場預估 2022 年聯準會有機會升息三次，在利率走升趨勢下，銀行業可提高存貸利差及獲取更好的海外債券投資收益，成為升息下的主要受惠股之一。

至於先前面臨東南亞生產地陷入封城停工，以及貨運塞港使運輸時間拉長，造成庫存短缺的問題將逐漸得到緩解，將有利傳統產業項目出口成長及廠商獲利。

兆豐投信台股投資團隊進一步表示，傳統產業如運動休閒、成衣、汽車零組件等類股受惠全球經濟復甦，各品牌廠及通路商因解封後需求增加，亦可望帶動業績成長，明年配發股息可期，截至 12 月 23 日台股加權指數殖利率為 2.7%，然而金融及傳產類股殖利率大多高於 3%，甚至水泥產業殖利率達 7%，在通膨升溫的大環境，凸顯金融及傳產類股的投資優勢。