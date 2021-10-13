黃豆、玉米周三由數月低點反彈 但產量預測不利後市

美國黃豆期貨在連續 3 個交易日下跌至 10 個月低點後，周三 (13 日) 價格反彈，但由於黃豆產量預測高於交易商預期，漲幅有限。

截至格林威治標準時間 0120，芝加哥期貨交易所最活躍的黃豆期貨上漲 0.5%，至每蒲式耳 12.05 美元。此前黃豆周二收盤下跌 2.4%，價格觸及 2020 年 12 月每蒲式耳 11.9475 美元的低點。

最活躍的玉米期貨上漲 0.4%，至每蒲式耳 5.2475 美元，上一交易日收盤下跌 2%，當時價格觸及 9 月 22 日低點每蒲式耳 5.1925 美元。

此前下跌的重要原因，在於美國農業部 (USDA) 周二公布的 10 月供需報告中，上調美國黃豆及玉米產量預估。

10 月供需報告顯示，美國 2021/22 年度玉米產量預估為 150.19 億蒲式耳，黃豆產量為 44.48 億蒲式耳。

分析師此前預計該報告將顯示美國玉米產量為 149.73 億蒲式耳，基於每英畝 176.0 蒲式耳的平均單產。黃豆收成的平均估值為 44.15 億蒲式耳，基於每英畝 51.1 蒲式耳的平均單產。

高於預期的收成可能會緩解對全球食品通膨的擔憂，並受到肉類加工商的歡迎，他們擔心主要用於飼養牲畜的作物成本高昂。但這對農作期貨的投資者來說，成為利空。

芝加哥 ED&F Man Capital Markets Inc. 全球穀物期貨主管 Charlie Sernatinger 表示，玉米季末估計，表明價格將跌至每蒲式耳 5 美元以下。他表示，未來報告中黃豆期末庫存將繼續增加，無論是短期還是未來進一步修正的數據都不會看漲。

與此同時，小麥價格獨自走高，主因是供應緊張。美國農業部預測全球小麥期末庫存為 5 年來最低，部分原因是美國北部和加拿大的乾旱影響產量。

最活躍的小麥期貨周三漲 0.3%，至每蒲式耳 7.36 美元，其周二收盤上漲 0.3%。