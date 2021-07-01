種植面積低於預期 推動黃豆、玉米期貨價格強漲

美國農業部 (USDA) 周三 (30 日) 公布的種植面積報告顯示，美國黃豆和玉米種植面積小於今年春季的預測，這引發市場對全球供應的擔憂，帶來芝加哥期貨交易所 (CBOT) 農產品期貨大漲。

美國農業部報告顯示，2021 年玉米種植面積預估 9270 萬英畝，黃豆種植面積預估 8760 萬英畝。分析師此前平均預期玉米、黃豆種植面積，分別為 9378.7 萬英畝和 8895.5 萬英畝。

種植面積小於預期，加上近期圍繞美國北部地區乾旱的擔憂，都造成黃豆和玉米可能供應緊張的局面。

CBOT 11 月黃豆期貨周三收高 86.5 美分或 6.6%，報每蒲式耳 13.99 美元，價格觸及逾兩周最高。12 月豆油合約收升 1.47 美分，報每磅 62.76 美分。8 月豆粕合約漲 27.1 美元，報每噸 377.50 美元。

12 月玉米期貨上漲 0.40 美元，觸發漲停限制，報每蒲式耳 5.885 美元。

Zaner Group 首席農產品策略顧問 Ted Seifried 表示，報告凸顯了氣候問題的影響，天氣並不理想，沒有出現預料中的供應緩衝空間。

今年春季，供應憂慮曾帶動市場升至 8 年高位，但隨著價格攀高，市場預計種植面積將增加，並使得價格脫離前期高點。

Futures International 資深大宗商品分析師 Terry Reilly 指出，結果顯示，市場預期中種植面積擴大的猜想並未實現。