黑色星期五降臨！滴滴等中概股慘遭血洗

隨著美國和中國加強監管政策，美國 SEC 宣布頒行新規，滴滴出行宣布自美國下市，中概股週五迎來黑色星期五，包括滴滴、阿里巴巴等中概股慘遭血洗。

週五早盤截稿前 (台北時間週五晚間 11 時 40 分許)，滴滴出行 (DIDI-US) 血崩 13.59%、拚多多 (PDD-US) 暴跌 7.73%、百度 (BIDU-US) 暴跌 7.85%、阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 8.70%。Invesco 金龍中國組合 ETF (PGJ) 暴跌 7.77%。

美國證券交易委員會 (SEC) 週四批准修正條款，敲定《外國公司問責法》 (HFCAA) 細節，要求在美國上市的外國公司披露更多有關審計的資訊，否則可能 3 年內遭強制下市，預計將影響 270 家中企。

新法允許 SEC 將連續三年未通過美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 審查的外國企業退市。若公司被 SEC 列為「委員會認定的發行人」，該公司必須提交文件證明未受外國政府所有或控制，並且於年度報告中披露更多訊息等。

週四今年在美國風光上市的滴滴出行 (DIDI-US) 因受到中國、美國政府不斷施壓，在上市不到半年後，滴滴就宣布自紐約證券交易所下市，並轉往香港股市掛牌。

滴滴聲明指出，經認真研究，該公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。

華爾街分析

新加坡銀行分析師 Moh Siong Sim 表示，滴滴啟動下市讓人們對這將如何影響更廣泛的美中局勢的不確定性感到不安。

LightStream Research 分析師 Shifara Samsudeen 稱：「正如我們預期的那樣，滴滴將首先從紐交所退市，並開始在港交所申請上市。該公司已經在美國面臨集體訴訟，預測滴滴將以與美國相同的 IPO 價格回購其股票每股 14 美元，北京政府向中國網路業發出警告要準備好面對更多監管，並可能讓外國投資者在一段時間內遠離中概科技股。」

上海交通大學金融學副教授李楠稱，不意外，這是滴滴唯一能夠生存的方式，這對美國市場的投資者來說可能是一件好事。除了數據安全之外，滴滴還有其他相關的問題，該公司扣留司機的付款，對司機收取高額費用，還發放高利率貸款等。