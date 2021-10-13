基本工資調漲衝擊內需餐飲業 經長：月底前提配套

基本工資審議委員會拍板明 (2022) 年 1 月 1 日起調幅約 5.21%，屆時月薪將增至 25250 元、時薪調漲至 168 元，外界關注內需餐飲業受衝擊，人力成本恐再度上升，經濟部長王美花今 (13) 日表示，將儘快蒐集資料，並與業者溝通，預計本 (10) 月底前提配套。

王美花指出，國內餐飲業經營確實很辛苦，除先前受疫情影響，近期又面臨國際大宗原物料上漲，接下來還有基本工資成本提高等，因此，經濟部將儘快蒐集資料，針對物價、基本工資等狀況，提出相應配套，預計 10 月底前提出，讓業者放心。

基本工資審議委員會上周召開，拍板自 2022 年 1 月 1 日起，每月基本工資由 24000 元調整至 25250 元，調升 1250 元，調幅約 5.21%，時薪也比照每月基本工資調幅，由 160 元調整至 168 元，調整案後續將由勞動部陳報行政院核定。

面對基本工資調漲，國發會主委龔明鑫日前也表示，考量部分內需型產業受疫情衝擊，政府將會提出配套，由政府承擔額外負擔。

另一方面，主計總處已將今年經濟成長率預測上修至 5.88%，國際貨幣基金 (IMF) 最新也將台灣今年經濟成長率由 4 月的 4.7% 上調至 5.9%，增幅達 1.2 個百分點，對於，王美花回應，國際機構預測，與內部預測相當接近。