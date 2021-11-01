基本工資補貼配套 經長：最終方案本周拍板

經濟部上周提出基本工資補貼配套建議方案，但並未與公協會達成完全共識，經濟部長王美花今 (1) 日表示，主因是廠商對於衰退比較基期仍有疑慮，目前正持續蒐集各方意見，最終方案預計本周拍板。

王美花表示，經濟部針對受疫情影響的內需服務業，已規劃提出相關補貼方案，其中，原規劃以今年 11、12 月營業額對比去年同期衰退 15% 作為補貼標準，但廠商預期年底將有五倍券振興效應，衰退幅度可能無法反映疫情期間受影響程度，因此，補貼方案尚未最終拍板。

根據經濟部提出的補貼配套方案，初步規劃補貼金額為月薪勞工者每人補貼 1000 元、時薪勞工則每月補貼 560 元，王美花今也允諾，最終完整方案將在本周提出。

另一方面，外界也關注近期物價波動，王美花回應，經濟部工業局、商業司針對民生物資都會做監視、了解，近期單一品項泡麵漲價，屬於個別產品狀況，且廠商也有說明漲價理由，認為並不是全面性的狀況。

王美花今日出席中華民國商業總會第 75 屆商人節暨金商獎頒獎典禮，商總今年共計選拔出 50 位獲獎人及獲獎企業，其中，面板大廠群創 (3481-TW) 總經理陽柱祥、陽明 (2609-TW) 董事長鄭貞茂等皆獲得優良商人殊榮。