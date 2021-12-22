都委會通過台積電高雄廠第一期用地 整治進度超前

針對中油高煉廠 29.83 公頃特種工業區變更為產業專用區案，高雄市都委會今 (22) 日下午審議通過，未來將提供晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 進駐，做為第一期設廠用地，預估 2024 年進入量產；至於外界關注的土壤及地下水污染整治問題，目前進度超前，已超過 44%，明年可望如期交地建廠。

都委會主委、副市長林欽榮表示，為因應疫情導致全球科技產業供應鏈重組，今年 4 月行政院提出「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區 238 公頃土地，規劃轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，建立南部半導體材料 S 廊帶研發製造核心。

林欽榮說明，高煉廠原行政區 55.49 公頃土地，設置循環技術及材料研發專區的都計變更案，已於 10/6 經市都委會審議通過；市府第二階段續依國家產業政策指導及產業創新條例，先行勘選中油高煉廠污染整治工程第 3 區土地，提供台積電作為設置第 1 期晶圓廠用地，預計於明 (2022) 年動工，2024 年開始量產，可望增加 1500 人就業機會，創造年產值約 1576 億元。

都發局長吳文彥表示，中油高煉廠楠梓產業園區未來在台積電進駐後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體 S 廊帶。搭配周邊封測大廠日月光、製造材料華邦電、穩懋、美商英特格、德商默克等公司，打造高雄為成全球重要的半導體產業聚落。

高市府同時跨局處展開各項行政程序，全力解決設廠相關土地、水電等問題。目前台積電第一期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為 44.14%，較預計進度超前，可望如期於明年交地建廠。

至於水電供應上，高市府表示，台積電生產時會使用一定比例的再生水，高雄有伏流水及 4 座再生水廠；電力方面，市府將全力確保整體供電穩定。另外，為提升全區對外交通之可行性，市府將搭配捷運大眾運輸系統打造完整交通路網。