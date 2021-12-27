〈美股早盤〉2021年最後1周 標普開盤刷新高 航空股齊摔

本周迎來 2021 年最後 1 周，投資人持續衡量 Omicron 病毒為經濟帶來的威脅，美股周一 (27 日) 開盤上漲，繼上周收於歷史高位後，標普 500 指數今再登新高。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲 0.55%，標普 500 指數漲 0.51%，費城半導體指數漲逾 1.1％。

即使有部分研究或報導指出，相較於之前的新冠變種病毒，Omicron 帶來的影響較為溫和且住院風險較低，但隨著美國、澳洲部分地區確診數激增，仍有多家航空公司因疫情或人力短缺，在假期間取消航班。

美國白宮醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 也認為應對 Omicron 抱持謹慎態度，雖然有證據顯示由 Omicron 變異株引起症狀可能較輕微，但確診激增仍可能為醫療系統帶來嚴重負荷。

受 Omicron 拖累，航空股開盤齊挫。截稿前，聯合航空 (UAL-US) 跌 3.8％，美國航空 (AAL-US)3.7％，西南航空(LUV-US) 跌 2.5％，達美航空 (DAL-US) 跌 3.1％；上周爆出確診病例的嘉年華 (CCL-US) 和皇家加勒比遊輪(RCL-US)，開盤分別跌 4.5％和 3.6％。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.488％，美元反彈帶動金價下滑，但對 Omicron 的擔憂情緒刺激避險需求，金價仍徘徊於 1 周高點。

截至台北時間周一 (27 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 117.36 點或 0.33%，暫報 36067.92 點

那斯達克綜合指數上漲 86.74 點或 0.55%，暫報 15739.96 點

標普 500 指數上漲 23.97 點或 0.51%，暫報 4749.76 點

費半上漲 44.97 點或 1.14%，暫報 3977.91 點

台積電 ADR 上漲 1.58% 至每股 122.59 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.488％

紐約輕原油下跌 0.33％ 至每桶 73.55 美元

布蘭特原油下跌 0.21% 至每桶 76.69 美元

黃金下跌 0.08% 至每盎司 1810.20 美元

美元指數上漲至 96.15

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GoDaddy(GDDY-US) 早盤上漲 6.79％，至 81.16 美元。

華爾街日報引述知情人士報導，激進避險基金 Starboard Value 以約 8 億美元價格，買入網路服務供應商 GoDaddy 6.5% 股份，傳出前者意在改善後者公司業績。

滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 1.61％，至 5.51 美元。

金融時報報導傳出，滴滴打算無限期延長原定 27 日到期的股東閉鎖期，受影響群體包含滴滴現任與前任員工，雖然 Uber、軟銀和騰訊等外部投資人仍可自周一且拋售股票，但在它們可能面臨虧損。

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 2.56％，至 243.60 美元。

莫德納部分股東認為，該公司疫苗定價過高，應該和中低收入國家共享疫苗技術，推動疫苗平權，這項提案隨即遭到莫德納反對，該公司預計將在 2 月 15 日前發布疫苗定價的相關消息。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:30 公布美國 12 月達拉斯 Fed 製造業指數，預期 13，前值 11.8

華爾街分析：

JFD 研究主管 Charalambos Pissouros 稱，上周市場為本周的聖誕行情 (Santa Rally) 奠定基礎，低成交量再加上平凡的新聞消息，通常會讓資產價格往阻力最小的路徑前進。

疫情方面，Pissouros 認為多數國家不會在本周收緊防疫限制措施，以免壞了聖誕假期，但有可能會延至明年初才實行，考慮到這點，再加上央行受制於通膨，沒有餘裕新增更多刺激措施，不排除股市將在明年底面臨更多打擊。

Oanda 高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示，雖然市場已消化 Omicron 毒性較小的消息，但人力短缺問題為商品與服務供應帶來的干擾，至今仍是影響市場的主要因素，尤其是航空業，但他認為，這只會帶來短期影響，明年全球經濟復甦仍在軌道上。