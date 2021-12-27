Omicron變種病毒持續蔓延 衝擊聖誕假期航班

據報導，由於 Omicron 變種病毒持續肆虐，航空人員排班困難，美國主要航空公司在週日 (26 日) 總計取消了 1300 多個航班，是今年聖誕長假期間連續第三天班機遭到大規模取消或是延後，有數千名旅客的聖誕節假期因而遭受影響。

隨著感染 Omicron 變種病毒人數持續增加，航空機組人員及相關人員的人力面臨短缺，許多航班被迫取消或是延後，另外，美國某些地區的天候不佳也加劇了航班取消或延誤的問題。

根據航班追踪網站 FlightAware 的統計，美國在週日有超過 1300 架航班遭到取消，並有 5000 多個航班遭到延後。此外，僅週日一天之內，全球就有超過 2000 個航班遭到取消。

數據顯示，達美航空 (DAL-US) 在週日取消了 167 個航班，約為總量的 6%。美國聯合航空 (UAL-US) 也取消了 115 個航班，占比 5%，美國航空 (AAL-US) 則取消了 83 個航班，約為 2%。

達美航空的發言人表示，美國部分地區的天候不佳和 Omicron 變種病毒持續蔓延，使得聖誕假期週末航班遭受衝擊。因 Omicron 請病假人數的增加造成人力的短缺，但該公司正在努力安排航班並更換機組人員。美國聯合航空也表示，公司正在努力為受影響的旅客重新安排航班。

美國疾病預防控制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 博士日前曾表示，Omicron 變種新冠病毒傳播迅速，已經超越 Delta 變種株，成為美國新冠疫情主要病毒株﹑占美國某些地區病例的 90%。