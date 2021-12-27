傳蘋果最快明年9月推出無SIM卡插槽iPhone機型

在傳出蘋果 (AAPL-US)iPhone 15 Pro 機型可能取消實體 SIM 卡插槽後，一位匿名爆料者向科技網站 MacRumors 透露，這項變化可能來得更快，因為蘋果已建議美國主要電信營運商，為明年 9 月前推出只支援 eSIM 的智慧手機做好準備。

eSIM 指的是箝入式 SIM 卡，或稱虛擬 SIM 卡，尺寸較一般 SIM 卡小很多，因為是直接鑲嵌在手機的電路板上，可省去卡槽的空間，目前蘋果最新的 iPhone 13 機型已採用雙 eSIM 卡設計，用戶也可以讓 eSIM 卡與實體 nano-SIM 卡搭配著使用。

作為全面採用 eSIM 卡計畫的一部份，傳出一些美國電信營運商將從明年第 2 季開始提供沒有實體 nano-SIM 卡的 iPhone 13 機型。

另一方面，若對 MacRumors 爆料人士的時間點進行估算，蘋果最快可能從 iPhone 14 機型開始，就會移除實體 SIM 卡插槽，而非巴西網站 Blog do iPhone 報導的 iPhone 15。

刪除實體插槽將會是蘋果實現無縫設計的重要一步，除了升級手機的防水效果外，還可以釋出部分內部空間。

目前全球有上百家電信營運商有提供 eSIM 服務，包含英國的 Three 和紐西蘭的 Vodafone 在內， 一些主要營運商也計劃在明年推出 eSIM 服務。