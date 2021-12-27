美國二手車漲幅更勝美股、比特幣 專家：明顯泡沫跡象

在高通膨和全球供應鏈受阻的背景下，美國二手車價格意外飆升。市場研究人員 Jim Bianco 表示，數據顯示，二手車價格近幾個月的上漲速度，甚至快過比特幣和其他資產。

Bianco 說：「如果你想知道 2021 年最好的投資是什麼，那就是你車道上或車庫裡的那輛車。它的升值速度快於股市，最近也快於某些加密貨幣。」

Bianco 的分析基於 Manheim 二手車價格指數，這一指數追蹤市場定價趨勢。

Bianco 指出，過去 4 個月，二手車價格上漲了 20% 以上，而且還在繼續上升，尚未到達峰值。

相較之下，過去 4 個月，比特幣價格上漲約 5%；而標普 500 指數同期漲幅也約為 5%，今年以來累計漲幅達 27%。

他列舉了二手車市場的兩個看漲因素，第一由於半導體短缺而買不起新車的人，其次為想轉手賺價差的投機者。

凱利藍皮書 (Kelley Blue Book) 報告顯示，美國汽車價格正處於歷史高位。11 月份，一輛新車的平均價格為 46320 美元，二手車的平均價格為 27569 美元，比去年同期上漲 27%。

Bianco 表示，人們注意到了二手車漲價的現象，因此爭相購買與投機。現在就買，否則只會變得更貴。

但 Bianco 警告，二手車價格應該是一種貶值資產。他們不應該漲價。然而，今年它們的價格上漲了 49%，這是泡沫的跡象。

他認為，二手汽車價格飆升反映了一個更大的問題，也是聯準會不希望看到的，因為這是藉由自我增強的預期通膨，所帶來的結果。