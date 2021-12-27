原油周一走勢分歧 因歐洲、美國面臨不同難題

受 Omicron 疫情擴散影響，油價在亞洲周一 (27 日) 白天時段承壓，但歐洲天然氣價格升至紀錄高點，促使布蘭特油價轉為上漲。

至格林威治標準時間凌晨 5:10，美國 WTI 原油期貨價格跌 0.9% 或 63 美分，至每桶 73.16 美元。相較之下，布蘭特原油期貨漲 20 美分或 0.3%，至每桶 76.34 美元。

此前因為 Omicron 需要住院的機率較低，幫助油價上漲 3-4%，但由於傳播速度快，造成工作人員短缺，美國航空公司取消了近 2000 班航班，有成千上萬的人行程被延誤。

OANDA 分析師 Jeffrey Halley 表示，美國旅行減少等於美國經濟活動減少，意味著美國指標 WTI 油價下跌。

市場觀察人士表示，總體而言，石油市場對近期需求仍持謹慎態度。新加坡 DailyFX 分析師 Leona Liu 表示，油價因 Omicron 的擔憂而受到影響，但如果結果變得更溫和，其下跌的壓力可能會緩解。

歐洲的情況略有不同，由於供應緊張，上周天然氣價格創下歷史新高，為布蘭特油價提供支持。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，歐洲天然氣價格攀高只能怪他們自己，此外，還有一些歐盟成員國以高得多的價格轉售廉價的俄羅斯天然氣。

展望未來，石油投資者關注的是 1 月 4 日的下一次 OPEC + 會議。OPEC + 聯盟將決定，是否在 2 月繼續進行每日 40 萬桶的增產。