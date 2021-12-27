標普今年屢創新高 華爾街：明年不會再有大幅漲勢

2021 年即將進入尾聲，今年的美國股市有望在大幅上漲中結束。但是，華爾街預期，這樣的大幅漲預計 2022 年不會再度重演。

報導指出，標準普爾 500 指數在 2020 年上漲 16% 之後，今年迄今已上漲 26%。企業獲利飆升和寬鬆貨幣政策都助長了美股的漲勢。但是，隨著美國聯準會 (Fed) 正在準備升息計劃，削弱了股市上漲的關鍵支撐，明年的成長恐將放緩。

當利率較低時，投資者傾向於增持股票等風險資產以帶來回報。當通膨加速、政府提高利率時，預期企業未來獲利的價值下降，投資者轉向其他的選擇。2020 年初的超低利率推升了股票估值，並在此後幾個月使股價一直保持在高位。許多分析師和投資者認為，升息將會阻礙估值進一步上漲，並可能導致下跌。

有部分策略師認為，貨幣政策的轉變可能將有助於使股市的漲幅限制在更符合長期趨勢的水準。標準普爾 500 指數從 1957 年推出到去年為止，平均每年上漲 8.4%，但是近 3 年卻經歷了更強勁的漲幅。標普在 2019 年大漲了 29%，甚至超過了 2020 年和 2021 年迄今為止的漲幅。

資產管理公司 Neuberger Berman 投資長 Joseph Amato 表示：「這並不正常。先前是一段非凡的回報期，但是我們的預期是 2022 年不會再看到這種市場表現。」

華爾街策略師預測，在支撐股市的因素消退下，標準普爾 500 指數在 2022 年的漲幅將會縮小。在發布 2022 年預測的 13 家銀行和金融服務公司中，標準普爾 500 指數到明年年底的平均目標價為 4940 點。

BMO Capital Markets 策略師則是看好明年股市，預測明年標準普爾 500 指數將在 2022 年底上看 5300 點，較目前仍有 12% 的上漲空間。 BMO 團隊認為，企業獲利增長將有助於推升股市。

與此同時，大摩策略師則是認為，標準普爾 500 指數在明年底預期為 4400 點。大摩認為，隨著債券殖利率上升，明年企業本益比將會下降。