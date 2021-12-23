標普500能源指數全年預計完勝大盤 2016年以來首次

過去幾年，美股的焦點多在高成長的科技股，不過今年持有能源類股的投資人，其收益有望跑贏大盤，是自 2016 年以來首次。

儘管全球都在努力抑制對化石燃料的依賴，但石油和天然氣類股，在 2021 年一直是北美市場表現最好的股票。今年迄今為止，標普 500 能源指數 (S&P 500 Energy Index) 的表現，比整體指數高出 21 個百分點。

其中，表現最佳的個股是 Devon Energy Corp(DVN-US)，共上漲 167%。

而排除能源股後的非能源指數 (S&P 500 Ex-Energy Index)，表現則比整體指數低 22 個百分點。

Canoe Financial 合夥人兼資深投資組合經理 Rafi Tahmazian 表示，人們對投資能源基金的興趣盎然，因為這些基金回報豐厚。截至 11 月底，Tahmazian 旗下以能源生產商為主的基金，今年以來上漲 91.2%。

儘管交易員對油價接下來半年的表現不抱希望，不過，Tahmazian 指出，能源公司今年已經償還了債務，在原油價格下降的情況下，仍然可以繼續獲利。

在加拿大，能源類股所占的權重更高，如果進行對比，S&P/TSX 能源指數今年迄今的回報率約為 77%，而大盤的回報率為 21%。

富蘭克林鄧普頓旗下 Franklin Bissett Investment Management 主管 Les Stelmach 表示，在過去 7 年，有 5 年的時間不利於能源股表現，但今年情勢完全不同，因為大宗商品價格大幅上漲。