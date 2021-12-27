【普徠仕觀點】2022年全球市場展望 經濟輪動下的投資策略

重點摘要

成長暫緩，正軌行進：全球經濟復甦顯示步入正軌，但決策者將面臨同時抑制通膨但不壓抑經濟成長的挑戰。

專注於基本面：股票評價容易受到利率上升的影響，美國獲利成長放緩有利於更便宜、更具週期性的非美國市場。

密切關注政策風向：央行決策錯誤的風險可能帶來 2022 年債券市場的震盪，隨著美國信用利差收緊，投資人可擴大佈局至全球市場。

全球永續發展：對全球供應鏈、公共基礎設施和可再生能源開發的投資，將有益於資本財和其他相關行業。

在挑戰的市場中尋求成長

根據普徠仕投資主管的看法，在股、債連續多年強勁表現之後，全球市場在 2022 年面臨更多不確定的前景。投資人將需要更多的選擇性來確認潛在的機會。

通膨上升、貨幣緊縮以及新的新冠病毒，都對經濟成長和獲利形成潛在挑戰 — 特別是在許多資產類別的評價似乎都很高的時候。從正向的一面來看，即使貨幣政策較不支持，家庭財富增加、壓抑的消費者需求和潛在增加的資本支出將維持成長。

但強勁的成長和不斷上漲的工資，也可能對美國大宗商品和 2021 年下半年急劇加速的消費者物價構成進一步上行壓力。固定收益部門投資長 Mark Vaselkiv 擔心美國聯準會可能在抗通膨方面表現落後。截至 2021 年 11 月中旬，利率期貨市場顯示聯準會預計要到 2022 年年中才會開始升息。

2022 年經濟成長會繼續支持企業獲利和信用品質。國際股票主管兼投資長 Justin Thomson 表示，2021 年的獲利強勁的態勢不太可能重演，積極的獲利修正似乎不太可能與我們目前所看到的幅度相同。

Thomson 表示，這可能會使利率走向成為影響股票表現更為關鍵的因素。「如果美國利率預期提前，我認為股市會從中得到暗示。」

成長暫緩，正軌行進

儘管受到新冠病毒疫情流行的不利影響，但隨著 2021 年接近尾聲，全球經濟復甦仍在軌道上。但通膨風險已經上升。2022 年投資人將需要關注財政和貨幣政策制定者如何在維持經濟成長的同時，遏制物價壓力。

儘管新冠病毒在歐洲的捲土重來和高度突變的 Omicron 變種病毒出現，提醒我們疫情仍在我們身邊，但過去浪潮的淨經濟效應，如 Delta 變種病毒的傳播，一直在推遲而不是阻止經濟活動。Page 表示，這種模式可能會適度促進 2022 年上半年的經濟成長。

Page 表示，在空頭時經濟措施集中在貨幣和財政政策上。隨著各國政府和央行撤回新冠病毒流行期間的大規模刺激措施，經濟成長不可避免地會急劇暫緩。

Page 作出回應，但經濟成長暫緩並不一定意味著低成長表現。消費者的現金狀況良好，尤其是在美國，有超過 2 兆美元存在支票帳戶和其他短期存款中。Vaselkiv 表示，問題在於全球消費者是否會將改善的財務狀況轉化為更高的支出。假設新冠疫情流行的干擾仍然相對可控，他認為在 2022 年旅行、娛樂和其他 “生活品質” 服務，以及隨著汽車生產正常化而生產的新車等各方面，被壓抑的需求可能會因此激增。

Page 建議，除非新冠肺炎疫情流行情況顯著惡化，全球供應鏈改善和工廠復工將可緩解 2022 年價格上漲的壓力。他指出，2021 年通膨飆升大部分集中在類似二手車和汽油等供需失衡，打擊尤其嚴重的特定產品上。他認為，這些商品在 2021 年價格大幅上漲的情況，不太可能在 2022 年重演。

Vaselkiv 表示，工資上漲可能會帶來長期的結構性通膨風險。雖然更快的收入成長應該有助於支持消費者支出，但隨著企業轉嫁更高的成本，它可能會導致工資螺旋上升，進而對工資施加更大的上漲壓力。

專注於基本面

全球股市在 2021 年表現出韌性，但隨著年末的來臨，Omicron 變種病毒的竄出抑制了樂觀情緒。展望 2022 年，主要探討重點在於企業獲利成長是否會繼續支撐看起來偏高的美國股市。

Page 斷言，儘管 2021 年在加密貨幣和非同質化代幣 (Non-fungible tokens) 等領域出現了大量過度投機的跡象，美國股市並未處於泡沫區域。但他認為，股票評價有點令人困惑。

截至 2021 年 11 月中旬，羅素 3000 指數的本益比 (P/E) 幾乎處於 1989 年以來歷史區間頂部。

然而，相對於實質 (通膨調整後) 債券殖利率，該指數的收益殖利率處於同期最便宜的百分位數。

Thomson 注意到，在 2021 年的大部分時間裡，美國股市的發展獲得了企業獲利穩定上調的支持。儘管標準普爾 500 指數在今年前 10 個月上漲了近 23%，但實際上本益比與同期相比卻下降了，因為企業盈餘成長速度高於股價。

Thomson 預測，如果復甦繼續走上正軌，盈餘成長應該會在 2022 年持續。但由於標準普爾 500 指數的營業利潤率處於創紀錄水平，美國企業的獲利趨勢可能會放緩。Thomson 表示，「盈利的起點非常高。這將是一個難以跨越的障礙。」

展望 2022 年，Thomson 表示如果全球復甦繼續走上正軌，日本可能會提供相對便宜的評價機會，部分新興市場的股票、信貸和貨幣也維持正軌運行。 他補充說，隨著北京採取行動重新刺激近乎停滯的經濟，中國股市有機會逆勢上漲。

Page 說，評價基本面和週期性因素可能對 2022 年的 “復甦交易” 有利。他觀察到，從過去歷史中，在價值股中佔有較大權重的金融股，往往在升息的環境中跑贏大盤。而在經濟復甦期間，小型股通常表現良好。

Thomson 承認，在升息和通膨上升的時期，成長股表現可能不佳。尤其可以從過去十年大部分時間引領股市的科技類股看出。Thomson 說「獲利能長時間持續成長的公司極為罕見，所以我認為科技類股能繼續當主導產業的可能性相當低。」

密切關注政策風向

像往常一樣，聯準會是大家關注的焦點。截至 2021 年底，市場預期聯準會將在 2022 年初開始以更快的速度縮減量化寬鬆債券購買的規模。根據 Vaselkiv 的說法，許多投資人在 2021 年下半年得出的結論是，聯準會主席鮑爾即使在通膨加速的環境下，依舊優先關注美國失業問題，投資人認為這是 “非理性鴿派”。

但 Thomson 認為，截至 2021 年 11 月中旬，市場指標反映的觀點不那麼悲觀。“無論是長期利率或是美國抗通膨債券，市場都顯示通膨的影響是暫時的。”

Page 認為，主要關鍵問題可能是市場預期是否能與聯準會 2% 的長期通膨目標符合。雖然該目標是靈活的，但截至 2021 年 11 月中旬的五年平衡通膨率 (美國抗通膨債券和同等期限公債殖利率之間的利差)，表明市場預期美國消費者通膨率為 3%。聯準會的信譽可能岌岌可危。

Page 觀察，聯準會通膨目標是 2% 上下，然後市場認為在接下來的五年裡通膨平均為 3%，兩者必有一方要退讓。」

Vaselkiv 指出，最近的企業信用品質指標反映了一種幸福狀態，截至 2021 年 11 月中旬，浮動利率銀行貸款的違約率低於 1%，美國高收益債的信評上調 / 下調比率接近 1.8：1。

Vaselkiv 警告說，歷史表明，理想的信貸條件不會永遠持續下去。支持信貸品質的動態條件，例如充足的流動性、穩健的獲利成長、資產負債表的低槓桿，也可能導向風險更高的金融轉變。

由於幾乎所有美國信貸部門的信用利差 (有違約風險的債券與無風險的美國公債的殖利率之間的利差) 達到歷史性的緊縮，投資人在 2022 年可能需要撒下更大的網。Vaselkiv 認為，在全球信貸領域中，新興市場公司債仍是相對廉價的債券，尤其是在亞洲市場。然而他補充說，2022 年亞洲信貸的有賴中國經濟的穩定。

全球永續發展

得益於強勁的收入、在新冠疫情大流行中的克制支出，以及低成本借貸的激增，跨國公司似乎有足夠為其固定投資的融資來源。舉例來說，標準普爾 500 指數公司的現金持有量，至 2021 年 9 月底總計近 2 兆美元。

Thomson 指出，企業固定投資支出在過去幾十年一直比較克制，部分是因為啟用了新技術使公司提高生產力和獲利能力，所以無需大量資本支出。

但這情形可能正在改變。經濟的復甦刺激了在 2021 年劇烈的週期性資本支出加速，Thomson 暗示，為了推動可持續發展，可能產生對港口、高速公路、電網等有形基礎設施的投資新一波的擴展， 以及在資本貨物製造方面。

Thomson 留意到，資本支出的興盛可能使資本財製造商的銷售額與獲利提高，因此有利於德國與日本股市，這兩個市場有領先世界的工業公司。Thomson 補充說，歐洲銀行擔任在太陽能、風能與其他再生能源融資投資的主要角色，也將會是間接的受益者。

Vaselkiv 認為融資 “轉型” 行業已成為高收益債的核心競爭力，可由高息融資在電動汽車產業所扮演的角色驗證。「隨著我們從傳統的碳燃料轉向更清潔的能源，這可能是一個激動人心的 10 年」Vaselkiv 說道。然而，他暗示這段期間對「傳統的」燃料需求可能也相當高，特別是天然氣；這很可能需要大量投資在天然氣生產和分配方面，「我認為全球高收益市場表現良好有能力提供資金」。

結論

對於過去二年從好的方面來說，全球市場展望都被新冠肺炎疫情所主導，對 2022 年來說主要的經濟焦點，已轉移至較高通膨及利率可能暫停經濟成長與資產報酬的風險。這些疑慮將聚光燈平均地照在各國央行身上，尤其是美國聯準會。

目前為止，聯準會的緩慢貨幣緊縮措施，使其避免重複 2013 年的「削減恐慌 (Taper Tantrum)」，但看起來與通貨膨脹基本面越來越脫節，Vaselkiv 表示 “我認為重大政策失誤的概率很高。”

除非疫情普遍大流行的封鎖回歸，明年對於全球股票和固定收益投資人可以提供一個相對有利的前景，普徠仕的投資主管說道，「如果被壓抑的消費需求，中國保持穩定，以及潛在的增長固定投資可以正如他們所期望的，保持經濟成長」。

但是，即使成長保持強勁，假設 2021 年令人印象深刻的美國獲利趨勢能延續到 2022 年將是一個錯誤，Thomson 暗示道，雖有持續的週期性擴張，但隨著美國獲利成長放緩，可能會終結這段美國股市表現優於美國以外股市的時期。

因此 Thomson 認為，在 2022 年相對評價的考量可能有利於更便宜，更多配置於週期性類股的市場 ，例如日本和新興市場，包括中國，似乎可以從中受益更強勁的全球資本支出。

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