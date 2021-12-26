〈年底資金周轉〉銀行低利信貸割喉戰 借款前不要只看「DM利率」

歲末年終，也是資金籌措的高峰期，銀行紛紛推出低利率、低手續費的小額信貸搶客，部分銀行的貸款利率低於 1% 以下，但要注意的是，借款千萬不要只看「DM 利率」，每人的「適用利率」以及相關手續費用都要列入計算，有些計息方式會採「前低後高」，這些「眉角」，民眾借款前務必看清楚。

每年年底看準民眾資金需求攀升，銀行都會推出貸款優惠，讓有資金需求的民眾能用較低的利率、減免開辦費等申請信用貸款，例如：新光銀行推出前三個月利率最低 0.68% 起信貸優惠，借 100 萬元最低月繳只要 567 元，申辦金額最高可貸 300 萬，期限最長七年，活動限時至明 (2022) 年 1 月底止。

王道銀行的信貸優惠，是到明年 2 月 28 日止，凡年滿 20 歲至 65 歲的本國國民，有固定收入且年收入達 24 萬元以上者，申貸可享開辦費優惠，原價新台幣 7800 元，折扣後只要新台幣 88 元，貸款額度最高可達新台幣 500 萬元。此專案貸款採一次性撥付、本息攤還方式；貸款首期年利率固定 0.08%，第二期起的貸款採機動計息，年利率最低 2.98% 起，貸款期限最長 7 年。

凱基銀行為滿足多元資金需求，特別針對優質專業人士或上市櫃企業員工，提供業界最高額度 800 萬之個人信貸，以及比理財型房貸利率還低的一段式 1.58% 起優惠利率。

華南銀行針對任職滿三個月以上的現職公教人員，包含中央和地方各機關、公立學校和公營事業機構編制內員工，提供信貸優惠利率 1.32%，採一段式計價，隨定儲利率指數調整，手續費僅 2000 元，最高可貸 300 萬元，活動期間至 12 月 31 日止並僅限線上辦理。

這麼多的信貸專案，除了利率貨比三家以外，每人的「適用利率」也是重點，所謂每人的「適用利率」是依照申貸者的職業、年收入、借款金額、信用評分等條件，而有所差異，因此，信貸可說是相當個人化的商品。

申貸前，消費者可以透過「總費用年百分率」(以下簡稱 APR) 來了解各個信貸產品的態樣，因為 APR 是依照同一個標準計算出來的，也就以貸款金額 300000 元，貸款期間 5 年，加上貸款年息以及手續費計算得出的貸款成本。

整體來說，民眾申貸前，一定要將開辦手續費、徵信費等相關費用納入計算，此外值得留意的還有，有些銀行會特別在合約中註記「綁約時間」，如果申貸者想在前一、兩年提早還清貸款，就得需要先留意銀行是否有要求提前清償的違約金。