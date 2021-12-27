低利率引發退休慌 附身故保證型的年金險搶手

退休金空窗期來襲！若勞工選新制，55 歲離開職場，65 歲才能領到退休金，低利率時代當前，附身故保證投資型保單大勢崛起，成為保險業界的明日之星！台灣投資型保險領導品牌安聯人壽推出台幣保單「安聯人壽智聯人生變額年金保險 (110)」與外幣保單「安聯人壽智聯人生外幣變額年金保險 (110)」，為提供保戶多元選擇，有連結委託安聯投信及摩根投信代操之美元計價全權委託帳戶，為具 有身故美元保費保本特性 的保險商品，除了由專業投資團隊進行投資配置之外， 在每月依約繳付身故保證費用後增加了最低身故保障，在年金累積期的身故保障金額為所繳美元保費與全委帳戶價值，兩者取其高，並加上未領取的停泊帳戶價值 ，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求；且「安聯人壽智聯人生 (110) 系列商品」保費計算單純，相較於一般壽險之危險保費會因年齡增長而調高，其每月所收取之身故保證費用依投保時的年齡性別決定一固定費率，不會因投保後年齡增加而費率上升，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，退休後也有機會月月擁有現金收入。

全球受新冠肺炎影響，市場波動加劇，一般投資型保單價值波動較過往大，稍有不慎，可能使得身故時的保單帳戶價值低於投保時所繳的美元保費！「安聯人壽智聯人生 (110) 系列商品」為附有最低保證身故給付的變額年金保險商品（GMDB），其投資標的為全權委託投資帳戶並提供符合撥回條件下的月資產撥回。本商品主要特色除每月標的有機會資產撥回外，可依需求設定何時開始領年金，若於年金累積期間身故，將啟動最低身故美元保費保本機制，提供全權委託帳戶投資標的價值與保證最低身故給付金額，兩者取其高，加上停泊帳戶價值，至少返還所繳美元保費 (假設無部分提領及無保單貸款)，且無須扣掉已領取的每月撥回資產，達到年金累積期間身故保障的效果；其每月所收取之身故保證費用採平準式費率，依投保時的年齡性別決定一固定費率，例如 52 歲女性投保，身故保證費用率於年金累積期間即固定為每月 0.025%(年化 0.3%)，不同於一般投資型壽險之保險成本費率會隨著保戶年齡增長而逐漸提高，更適合熟齡族群資產配置之用。

安聯人壽表示，為提供保戶多元選擇，「安聯人壽智聯人生 (110) 系列商品」提供安聯投信及摩根投信代操的全權委託帳戶，兩者都以追求資產穩健增長為訴求，並搭配多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性的投資策略，因應短期市場雜音。其中，所連結之「安聯人壽委託安聯投信投資帳戶 - 智慧平衡組合 PLUS(月撥回資產)」委由安聯投信專業團隊操作。策略上，該帳戶主要是運用「智、勇、雙、全」四策略來控制投資組合的波動度。首先，突破傳統，改以風險動能為配置依據，聯合搭配結合經濟基本面、市場技術面等資訊的量化訊號，以收智慧平衡之效。其次，勇敢擁抱多元資產，同時掌握全球股票、全球債券、高收益債及新興市場債，兼顧收益與資本成長的各種機會，讓風險不過度集中。在波動監控策略上，則以強化控制下檔波動度以及增鋪防護網的雙重控管機制來因應市場的變化。而「安聯人壽委託摩根投信投資帳戶 - 豐收亨利 PLUS (月撥回資產)」，為 全台首檔 配備摩根新一代 Risk Management Framework (RMF) 風險控管機制的帳戶，運用雙重訊號前瞻監控，即時調整致力達成長期波動度之目標，並結合摩根獨家配置觀點，升級風控系統及整合摩根全球資源，掌握資產長期趨勢，配合週期動態調整，穩健中追求成長，讓客戶的財富規劃可以超前部署。

有專業團隊負責代操管理、又同時結合保障與財務規劃的投資型保險商品，市場持續看俏，安聯人壽仍提醒，客戶選購連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，以符合自身需求。

高齡化及低利率，席捲全球，加上市場快速波動，難以客觀應變，有專業團隊負責代操管理、又同時結合附最低身故保證給付的投資型年金保險商品，不失為退休資產布局的優選商品之一。最大的優勢在於保戶不必費心思在眾多的投資標的中挑選，可藉由保險公司委託專業投資機構來掌握投資趨勢，靈活配置資產，並注意相關投資風險。如需了解「安聯人壽智聯人生 (110) 系列商品」的相關商品資訊，可洽詢安聯人壽免費服務專線 0800-007-668 瞭解更多，亦可洽永豐銀行或其他行銷通路，或至安聯人壽網站 www.allianz.com.tw 查詢！