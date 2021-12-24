〈台幣〉連4揚收27.738元 創2周新高 周線翻紅

美股今晚休市、港股下午也提前休市迎接耶誕節，使得台北股匯市今 (24) 日早盤湧現資金，大盤一度衝上萬八，新台幣兌美元匯率也往 27.7 元關卡靠攏，但下午交投偏淡，終場升 5 分，收在 27.738 元，創 2 周新高，為連 4 揚，台北及元太外匯市場總成交值進一步萎縮至 10.03 億美元。

新台幣兌美元匯率單周升值 4.2 分或 0.15%，周線終止連 2 黑。

新台幣兌美元匯率今天以 27.78 元開盤，外資出現一些賣盤，加上出口商的拋匯，推升匯價最高升抵 27.718 元，升值 7 分，在亞幣中表現相對強勢。

國際美元續疲，新台幣匯率連續 4 個交易日走升，終場以 27.738 元作收，升值 5 分，為 12 月 10 日以來的高點，台北外匯市場成交金額 7.07 億美元，元太外匯市場成交金額 2.96 億美元。

台股今天在內資點火下，一舉衝上 18039.85 點，改寫歷史新高，由於外資放耶誕假期去，量能低迷，大型權值股上攻力道有限，終場指數漲幅收斂，小漲 14 點，收在 17961 點，外資今天買超 86 億元，累計 4 個交易日已大買 390 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.09%，新加坡幣升值 0.24%，新台幣升值 0.18%，韓元升值 0.11%，歐元、人民幣也小幅走升，日圓則貶值 0.1%。