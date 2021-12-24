騰訊配發京東股權一事 陸官媒評因為「反壟斷」

周五 (24 日) 中國官媒證券時報於頭版指出，周四 (23 日) 騰訊 (00700-HK) 宣布以京東 (09618-HK)股票當股息配發給股東一事是反壟斷的影響之一，意味此舉是減少產業龍頭在相關領域的影響力，並防止擴大其勢力範圍至其它領域。

證券時報表示此次分紅相當於騰訊市值的 3%，騰訊股東可以直接持有京東股票，是賣掉，還是留在手中全由股東決定。

在一般情況下，企業傾向於將財富掌握在手中，像騰訊一樣分出去是減少手中可掌控資源，減少影響力。

不配發現金的考量是騰訊還處於擴張期的公司，擁有現金可讓營運更有彈性。而騰訊現金和現金等價物有 2000 億人民幣，公司主業健康，現金流良好，未來會出現流動性不足的機率低。

騰訊有龐大的投資資產，反映在財務報表上。如今騰訊有意將這類資產轉到股東名下，對股東而言是一個利多。但不利方面也有，意味著靠投資帶動營運成長能力下滑。

證券時報還指出當初騰訊選擇將經營不善的電商業務交給京東，轉為持有京東股權，可說是明智之舉，為給股東帶來更好的報酬，雙方共度一段相互成就的時光。

不過目前大環境已有變化，當初投資的主要背景是這些網路巨頭爭相擴張，投資京東有遏制對手戰略佈局需求。而在現今反壟斷的背景下，巨頭選擇聚焦主業，應該會形成一種趨勢。

