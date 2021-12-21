銀行推安養信託 異業結盟拓展服務功能

高齡與少子化社會凸顯安養信託的重要性，透過專款專用規劃確保財產安全，現有銀行攜手異業結盟，將信託服務拓展至不動產租賃與照護服務等領域，進一步加值安養信託的功能。

兆豐銀行指出，長輩們將現金、股票以及不動產等資產交付信託，不但可確保財產安全，也可避免財產遭人覬覦或詐騙，針對信託資金可以規劃按月支付高齡者的生活費、看護費或安養機構的月費，也可以依據臨時性的需求購買生活輔具或醫療費用，讓長輩們獲得完善照顧，具有多重保障的好處。

兆豐銀行認為，安養信託應提供更多對長輩的生活或照護服務，於近年積極規劃全方位信託創新業務，除開辦「留房養老」安養信託外，並尋求異業結盟機會，以提升信託的加值服務。

根據兆豐銀行規劃，安養信託業務先後與長期照顧協會、康寧醫療集團、中華建築經理公司、租賃住宅服務業公會全國聯合會及優護平台公司等簽訂合作備忘錄，期使安養信託除具有專款專用基本功能外，也能透過異業結合，將服務內容擴展至不動產租賃、照顧服務、在宅安養等需求。

兆豐銀行認為，安養信託應該要提供客製化的財產管理方式，才能真正發揮信託的功能，為了讓每位客戶都能感受信託服務的溫度，特別成立信託工作坊，協助客戶逐步認識信託，並提供一對一諮詢服務，讓長輩規劃自己專屬的信託計畫。

另外，為擴大服務層面，兆豐銀行也在各分行設立了信託業務專員，展望未來，在持續的內部專業教育訓練後，將為各地客戶提供更及時更完整的安養信託規劃服務。

