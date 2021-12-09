深化安養信託服務專才 首批高齡金融規劃顧問師將上線

因應高齡化社會、強化安養信託服務，信託公會今 (110) 年起招募培訓「高齡金融規劃顧問師」，相關人員已經在日前完成測驗，預計全台第一批高齡金融規劃師即將上線；另外，截至第 3 季共有 13 家銀行與 10 家校系進行產學合作，培育信託專才。

台灣信託制度上路今年屆滿 20 年，在金管會與信託公會積極擘畫下，統計至今年 9 月底止，信託規模突破 10 兆元，來到 10.94 兆元，顯示信託機制已成為民眾重要的財產管理制度。

有鑑於我目前信託仍以理財金錢信託為主，為強化安養信託相關專才，金管會去年 9 月 1 日公布信託 2.0「全方位信託」推動計畫，透過跨業結盟、專才培育與評鑑獎酬機制等多管齊下，擴大信託涵蓋層面。

信託公會理事長雷仲達指出，在「人才培育、宣導及產學合作」方面，由信託公會主導的高齡金融規劃顧問師認證相關課程，今年 4 月開始招生上課以來，總計有 1199 人報名，參訓人員領域涵蓋銀行、保險、證券從業人員及長照人員、社工、律師、藥師等產業。

雷仲達指出，今年 11 月 20 日測驗後，即有第一批高齡金融規劃顧問師可提供客戶服務；信託業者與大專校院之產學合作，截至今年第 3 季，計有 13 家銀行分別與 10 家校院系所深耕合作，培育信託專才。

在跨業結盟部分，雷仲達表示，信託公會邀請信託業及合作業者分享與健康照護產業、社福團體等跨業合作的成功經驗，打造「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」，上線後迄自第 3 季已有 26 家金融業參與，已有 33 家合作廠商完成登錄，提供信託業辦理跨業結盟合作及創新服務參考。

信託公會秘書長呂蕙容補充說明，期待信託業者善用信託制度的優勢，規劃出合適的安養信託服務，配合一般民眾常持有的財產形態，發展搭配理財信託的安養信託，透過簽定預開型安養信託契約，讓投資累積的財富轉化為養老活水。