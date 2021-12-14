孝親費交信託防詐騙！國泰世華微型安養信託詢問度高

國泰世華銀行積極響應金管會「信託 2.0」計畫，落實信託的普惠金融價值，於今年 7 月推出具有可預辦、無門檻、簽約費僅新台幣 999 元三大特色的「微型安養信託」服務，提供民眾更便利的服務安心養老。

民眾可採預先辦理，不必當下就開始將資產交付信託，無受理金額門檻讓小額資產也能輕鬆辦理信託；相較於一般信託簽約費動輒數千元，在完成「微型安養信託」諮詢後，簽約費僅需新台幣 999 元就能預約成立信託契約，使這項新服務的詢問熱度持續升溫。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，「微型安養信託」服務推出後，不少家中有高齡長者的晚輩前來諮詢，希望將自己準備的孝親費或是長輩的養老金交付信託。而信託就像是幫老本再多上一道鎖，只有達到和銀行約定的條件時，鎖才能被打開，可有效避免高齡金融詐騙或親人私自挪用。

用孝親費成立信託 避免子女因錢傷感情

根據金管會數據顯示，即便因疫情衝擊各銀行減少面訪客戶，導致安養信託業務成長率創下近年來最低紀錄，但 2021 上半年國內安養信託規模仍突破新台幣 440 億元。國泰世華銀行在疫情前便已打造線上預約信託諮詢平台，民眾 24 小時均可進行預約，成為防疫期間協助民眾守護財產安全的定心丸。甫推出的不限金額、預辦型「微型安養信託」，更成為近期民眾諮詢的熱門項目，服務上線的同時也設計出標準化契約，大幅縮減民眾議約時間成本，加速信託保障生效。

趙子仁指出，首位辦理「微型安養信託」的客戶就曾透露，雖然目前能放入信託專戶的金額並不多，但透過信託契約先約定好未來每月給付的生活費，子女便可定期將孝親費直接匯入信託專戶，日後父母退休或有突發狀況，孩子們也不會為了金錢而傷感情，成全子女的孝心也讓老後生活獲得保障。

受理金額無門檻、定存利息就足以支付信託管理費

國泰世華銀行為實現「全民信託」目標，推動保障老後財務安全的信託觀念，在信託收費模式和信託受理金額上也提出更具彈性的服務模式。預辦「微型安養信託」服務，在完成諮詢後，除了新台幣 999 元的一次性簽約費外，在還未將資產交付信託前，就不會收取信託管理費，民眾可安心預先規劃信託服務，日後突發意外時才不會措手不及。

舉例來說，以新台幣 50 萬元交付信託，定存利息每月息收約為 329 元（以年利率 0.79% 計算），信託管理費每月則約為 208 元（以年利率 0.5% 計算），也就是說，雖每月仍須支付信託管理費，但因定存利息高於信託管理費，不會造成民眾的額外負擔。

「信託 2.0」計畫推行已屆滿一周年，隨著國泰世華銀行「微型安養信託」服務上路，越來越多民眾將信託視為規劃養老時必備的理財工具。即日起，只要信託受益人年滿 55 歲以上，在完成「微型安養信託」之諮詢後，即可適用簽約費 999 元的優惠方案，預約辦理國泰世華銀行「微型安養信託」；另外，在疫情期間，國泰世華銀行力挺醫護人員，若受益人年滿 55 歲，且為醫院或診所執業人員，更可享免收簽約費的優免方案。

歡迎撥打預約諮詢專線 0800-818-001 轉 870，或透過線上預約諮詢信託服務： https://lihi1.com/m3ahP，了解包含「微型安養信託」在內等多項個人信託服務。

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