〈蔚華科法說〉Q4挑戰轉盈 明年設備經銷業績年增逾3成

測試設備商蔚華科 (3055-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長暨執行長特助倪嫈琪指出，半導體設備訂單能見度高，預期明年設備經銷業績年增 3 成以上，法人也看好，蔚華科今年第四季隨著迴轉利益進帳，加上評價利益回升，有機會終止連四季虧損。

蔚華科前三季營收 18.06 億元，年增 17%，稅後虧損 3.13 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 3.29 元；財務協理楊美津指出，由於第三季提列呆帳 3800 萬元，且為留才、提高員工獎金，整體營業費用大增，導致虧損幅度擴大。

不過，楊美津看好，第四季已針對應收帳款進行催收，屆時 3800 萬元的呆帳損失可望迴轉，若再考量持股股價回升，金融評價損失也有機會回沖，加上年底衝刺業績目標，營業規模再擴大，整體獲利結構可望明顯好轉。

倪嫈琪指出，今年因疫情影響，大眾生活型態改變，帶動半導體 5G、IOT、LCD 等應用成長，加上中國積極提升晶片自製率，扶植各大城市強化投資力道，兩岸晶圓代工產能滿載，也帶動封測廠對測試設備的需求。

蔚華科提供測試機搭配分類機、晶圓針測機及測試介面等解決方案，獲封測客戶肯定，接單狀況也回穩，預期今年整體半導體設備業績將成長 20% 以上，未來訂單能見度也高，將持續與原廠及客戶溝通，確保出貨時程。

此外，蔚華科也投入製程與品質保證解決方案，並引進新產品線衡陞科技，成為衡陞在中國的獨家代理商，藉由整合雙方產品，將原廠的奈米探針導入中國市場，看好其營收貢獻穩健成長。

至於旗下子公司包括蔚思博、思衛科技及達上貿易，倪嫈琪補充，蔚思博受設備成本攤提影響，獲利不如預期，已重新調整營運規劃，暫停大型設備投資計畫，提高現有設備稼動率，並與中國各城市官方共建產業平台擴充產能，改善獲利。

思衛科技則持續發展 CIS 解決方案，已進入客戶驗證階段，預期最快明年就可產生實質的營收貢獻；達上貿易則已找到買家，合約也已簽訂完畢，預計近期會先處分部分持股，明年上半年再處分剩餘部分。