聯發國際明起競拍 底價68.52元 1/14上櫃

聯發國際 (2756-TW)(Sharetea 歇腳亭) 今 (23) 日宣布，預計 1 月 14 日掛牌上櫃，配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股和過額配售，對外公開承銷總共 1312 張，其中 1050 張採競價拍賣，底價 68.52 元，競拍期間自明日起至 12 月 28 日止。

聯發說明，此次競標依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為 68.52 元，每標單最低 1 張，最高 131 張，並於 12 月 30 日上午 10 點開標。

聯發表示，看好未來全球手搖飲市場規模將從 2020 年的 23.2 億美元，在 2027 年達到 42.5 億美元，以 8.9% 的複合年增幅成長，因此，海外仍將積極展店，預計明年歇腳亭的海外店數將再增加 50 家以上，並以擴大北美、歐洲等高毛利市場為目標。

聯發尤其看好全球最大消費市場美國，當地消費力道強勁且消費者對品牌忠誠度高，過往歇腳亭在美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的 5-8 家店，在站穩美國市場後，預計明年共將在美國開出 40 家門市，店數年增約 30%。

聯發前三季合併營收 6.14 億元，年增 31%，稅後純益 0.85 億元，每股純益 5.52 元，已恢復至疫情前的水準，

截至 11 月底，歇腳亭於北美已擁有 136 家店點，占總營收比重 58%，平均單價約 5.5-6.75 美元 (約新台幣 150-190 元)，較美國的星巴克單價更高，而在亞洲，台灣有 18 家、香港 44 家、東南亞共 104 家，以及澳洲 45 家，總店數達 350 家店，預計明年全球總店數將上看 400 家規模。