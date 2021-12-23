外資連三日買超開發金4.89萬張 持續調節中鋼

台股指數今 (23) 日收紅，終場指數上漲 119.83 點或 0.67%，指數收 17946.66 點，成交值 2751.87 億元，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超 197.42 億元，今天外資買超開發金 (2883-TW) 4.52 萬張居冠，外資已連三個交易日買超開發金 4.89 萬張，並連續 4 個交易日賣超中鋼 (2002-TW)，賣超 9.8 萬張。

今天集中市場外資及陸資買超 180.23 億元，投信買超 1.8 億元，自營商買超 15.39 億元，而在期貨市場，外資期貨交易空單口數減少 328 口，未平倉合約口數減為 23866 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，開發金、金寶、宏達電、光磊、聯電、福懋、群創、台積電、京城銀、華航。今天外資在集中市場賣超較多的個股為，中鋼、聯強、陽明、裕民、致伸、中鴻、亞泥、華晶科、和益、華孚。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，中鋼、中鴻、聯強、裕民、亞泥、聯詠、華晶科、欣興、宏碁、金像電；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，開發金、友達、福懋、京城銀、潤泰全、仁寶、緯創、英業達、大聯大、京元電子。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，金寶、康舒、光磊、華晶科、聯茂、中砂、友達、新光金、強茂、昇貿。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，南紡、中鋼、金像電、中鴻、聯強、偉詮電、興富發、威健華航、裕民。

證券分析師黃漢成指出，台股多頭格局不變，大盤將震盪向上。值得注意的是，台股雖然目前成交值萎縮，但多頭資金移至電子股，在各題材輪動下，可望良性換手方式再度攻堅。