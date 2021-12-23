寶徠明年將推200億元華亞高科技廠辦案 總量體逾5萬坪

台灣北部地區廠辦需求居高不下，寶徠 (1805-TW) 將在明 (2022) 年推出總銷超過 200 億元的華亞高科技廠辦案，預計將有超過 5 萬坪廠辦與 1600 個車位；另外，寶徠持有的苗栗 23.9 公頃土地，租給日商 JRE 公司為太陽能發電案場，也將為台灣引進 JRE 5 億元的綠能投資金額。

寶徠今 (23) 日召開法說會，寶徠指出，2022 年寶徠與「鎢鋼大王」廖萬隆、璞園建築團隊合作開發的「華亞高科技廠辦」個案，地點位在林口華亞科技園區，推案量體預估逾 5 萬坪，總銷金額將超過 200 億元，將分期推出，計畫引進高科技廠商進駐。

寶徠建設手中持有苗栗的 23.9 公頃土地資源，也找到活化去路，寶徠及子公司寶徠綠能在 11 月與日本再生能源大廠 JRE(Japan Renewable Energy) 簽訂合作及土地租賃契約，將由 JRE 方面投資 5 億元，在該土地上設立發電裝置容量 10MW 的太陽能發電廠，租金約為銷電收入的 8%，日商 JRE 此太陽能發電案場預計 3 年後建置完成，寶徠目前正為此 23.9 公頃土地進行土地使用變更，將由農牧區變更為綠能專區。

日商 JRE 公司實收資本額 400 億日元，主要投資於太陽能、風力及生質能發電，目前太陽能發電廠投資總容量已逾 500MW。

寶徠推出的個案包括信義區松勇路「松雍」案，公司可分回總銷約 7 億元、與璞園聯手推出位於敦化北路的「璞園樸園」預售個案，可分回總銷約 3 億元，另外，子公司寶徠房地產代銷的新店華城「雲裡山」(原康橋旭) 成屋個案，已售出 18 戶。

寶徠今年前三季稅後虧損 2720 萬元，每股虧損 0.27 元。