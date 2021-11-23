安碁資訊看旺明年 旗下安碁學院拚結盟七大學

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 總經理吳乙南今 (23) 日表示，展望明年，除延續 SOC(資安監控防護中心)、顧問服務外，將著重發展資安健診、解決方案銷售，明年 1 月底也可望完成併購宏碁雲架構 (eDC)，看好營運保持成長，旗下安碁學苑(ACAD) 也正與七大學接洽結盟事宜。

吳乙南表示，安碁資訊有 60% 營收比重來自 SOC，今年陸續拿下台北市政府、財稅中心等標案，其次則是顧問服務，明年規畫進一步將資安健診獨立變成一個產品線，同時以解決方案模式銷售，擴大營運版圖。

資安健診方面，安碁資訊技術副總黃瓊瑩指出，安碁資訊過去以監控為主，今年開始希望將業務擴展至事前防護、事後處理，亦即在駭客還未進來時，提前導入系統預警，也透露近期有多個案子都是由外部網站資安問題禍延企業系統。

展望明年，吳乙南表示，在新業務發酵下，力拚營運保持成長，也預期宏碁雲架構併購交易案將在明年 1 月底完成，帶動整體資安服務規模版圖擴大，海外布局進度則因疫情相對放緩，但目前規劃泰國、印尼市場明年進一步擴大訂閱制 SoC 服務，新市場開發則預期要到明年下半年才會明朗。

另一方面，為協助國內資安人才培育，安碁資訊今年 9 月也新成立子公司安碁學苑，資安長暨安碁學苑總經理顧寶裕說，將整合原有在標案中的一般資安通識課程、技術資安課程，也正與台北醫學大學、中興大學、逢甲大學、朝陽科大、文化大學、健行科大、崑山科大等七所大學接洽結盟，預期明年可望取得授課資格，合開資安職能課程。

營運方面，隨著資安規模持續放大，安碁資訊前三季仍維持成長，稅後純益達 6012.9 萬元，年增 10.4%，每股賺 3.54 元，10 月營收則因是標案認列月份不同，達約 6250.4 萬元、月減 28.3%，預期相關標案營收可望在 11、12 月陸續補上。