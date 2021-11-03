安碁資訊擬砸4.76億元併購宏碁雲架構 明年營收看增8成

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (3) 日召開重訊記者會，計畫斥資 4.76 億元，向宏碁取得宏碁雲架構 (eDC)100% 股權，強化雲端維運備援、復原服務，交易案預計明年 1 月完成，法人則估，安碁資訊併購宏碁雲架構後，明年營收可望增加近 8 成，獲利同步看增。

安碁資訊財務長譚百良表示，因應近年駭客勒索黑色產業日益茁壯，復原與備援服務成為優化與完善資安服務關鍵，因此決議併購宏碁雲架構公司，目前其客戶多以金融產業為主，與安碁資訊主攻的政府部門不同，但過去雙方有業務上的往來，預期合併可望進一步強化公司競爭力。

值得注意的是，宏碁雲架構是 2017 年從安碁資訊分割出來成立的子公司，業務涵蓋資料中心，雲端維運備援、復原服務，因此，這次再併回安碁資訊也引發外界關注，對此，安碁資訊回應，當初分割主因是切分資安輕資產、重資產業務，這次則是考量資安產業未來變化，希望提供客戶一站式服務。

依據宏碁去年財報顯示，目前由宏碁持有宏碁雲架構 100% 股權，去年宏碁雲架構營收達約 6.43 億元，稅後純益達約 4231.8 萬元，若依此推算，法人估，明年安碁資訊營收可望大增近 8 成，獲利也同步提升。

安碁資訊今也公告第三季財報，單季營收達 2.08 億元，月增 1.56%、年增 5.73%，毛利率 44.84%，季增 2.53 個百分點、年增 3.63 個百分點，營益率 12.88%，季增 0.69 個百分點、年減 0.19 個百分點，稅後純益達 2287.2 萬元，季增 11.4%、年增 11.1%，淨利率 10.99%，季增 0.97 個百分點、年增 0.53 個百分點，每股純益 1.35 元。

累計安碁資訊前三季營收 5.92 億元，年增 9%，毛利率 42.67%，年增 2.13 個百分點，營益率 12.22%，與去年相當，稅後純益 6012.9 萬元，年增 10.4%，淨利率 10.14%，年增 0.14 個百分點，每股賺 3.54 元。

安碁資訊 10 月營收則達約 6250.4 萬元，月減 28.3%、年減 3.2%，安碁資訊表示，營收較上月下滑，主因是標案認列月份不同，累計今年前 10 月營收達 6.55 億元，年增 7.68%。