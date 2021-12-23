〈焦點股〉鋰電池概念股行情熱 AES-KY噴漲停寫掛牌新高

中國寧德時代旗下最大鋰電池基地投產，特斯拉為鞏固石墨供應，也與澳洲供應商 Syrah 簽署美國新廠大量採購協議，帶動電動車電池相關概念股今 (23) 日吸引買盤進駐，高功率鋰電池電池模組廠 AES-KY(6781-TW) 股價強勢攻上漲停板，達 1760 元，改寫掛牌以來新高；正極材料廠康普 (4739-TW) 明年加工費用將調漲 1 成以上，股價一度大漲近 8%，站穩所有均線之上。

電動車電池供應鏈今天成為市場關注的焦點，其中，AES-KY 為新普 (6121-TW) 子公司，目前營收主要來自電動自行車 LEV 電池模組與資料中心 BBU 電池模組，隨著料源短缺情況緩解，預計第四季營收可望再改寫歷史新高。

AES 今年 3 月下旬以每股 168 元掛牌上市，隨即一路攀高躋身千金股行列，AES 今天股價直奔漲停，達 1760 元創新高；新普同步開高走高，上漲超過 2%，最高達 328 元，重返月線關卡。

特斯拉積極鞏固石墨原料供應，車用充電電池關鍵金屬鈷也成為搶手貨，寧德時代旗下福鼎時代將打造鋰離子電池生產基地，預期將進一步帶動動力電池、儲能電池產業發展，台廠鋰電池材料供應商也可望大啖商機，包括聚和、中碳、美琪瑪、康普、明基材等。

康普、美琪瑪今天早盤獲得資金挹注，股價勁揚 7-8%，買氣熱絡，但隨著高檔賣壓出籠，午盤漲幅縮小至 1-2%，聚和、明基材同步在盤上表現。

康普表示，年底已與客戶協商明年加工費用，預計調漲 1 成以上，且隨著硫酸鎳、硫酸鈷、電子級硫酸新產能開出，法人看好，康普明年營收將年增 3-4 成、創歷史新高，為因應客戶訂單需求，康普明年電子級硫酸月產能將達 7500 噸，較今年成長 5 成，預計明年第一季底、第二季初開始放量，將成營運新動能。