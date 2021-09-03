安碁資訊8月營收回溫 再奪二資安專案

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收，在需求回溫下，單月營收達 6188.8 萬元，月增 4.7%、年增 5.2%，累計今年前 8 月營收達 5.05 億元、年增 9.95%，安碁資訊表示，近期順利取得民營能源發電、港口管理業者的工控 OT 資安服務專案，可望為下半年營運再添動能。

安碁資訊表示，近年著重在水資源、能源產業進行 OT 資安健診工作，已累積相關檢測經驗，將持續優化工控領域檢測內容，也預期這次新專案服務，將能夠擴大其他關鍵基礎設施領域範圍，進一步強化產業在工控系統資安的防護力。

安碁資訊進一步指出，未來工控系統資安服務推廣上，除現有 OT 專案，將開始著手規劃布署 OT SOC 監控服務，納入 7x24 嚴密監控，至於已提供的 OT 檢測、OT 資安健診、OT 顧問服務等，則會持續推廣至工業自動化等領域。

營運方面，安碁資訊預期，上半年受疫情影響的服務都將在下半年陸續補上，年底也為客戶驗收需求、新案開出旺季，樂觀預期在客戶年度預算未改變下，第四季營運將攀上全年高峰，此外，為培訓國內資安人才，預計最快 9 月下旬將成立資安教育訓練公司。