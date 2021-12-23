能源轉型題材夯 投資潔淨能源就是現在

第 26 屆聯合國氣候大會（COP26）於今年 11 月 12 日在格拉斯哥落幕，會員國共同完成《巴黎氣候協定規則書》的訂定。這次巴黎氣候協定主要產生了三個結論，第一：鼓勵更多國家加入 2050 年淨零碳排的行列。第二：控制全球升溫不超過工業革命前的 1.5 度 C。第三：英、德、美、加等國承諾最快於 2023 年兌現每年提供 1000 億美元的氣候資金，協助發展中國家因應氣候變遷。

世界各國也紛紛宣示淨零碳排行動；美國民主黨透過預算協調機制，計劃以簡單多數決方式，推動新一輪 3.5 兆財政計劃，內容涵蓋「反貧窮」及「氣候變遷」兩大主軸。

歐盟氣候法案 Fit for 55 於 2021 年 7 月 14 日生效，這項計畫包含了十二個與氣候法案息息相關的歐盟措施，一起推動 2030 年前將溫室氣體降低至 1990 年的 55%，為了要在九年內達到減排的目標，氣候、建築、交通 / 運輸、碳稅 / 碳交易等都涵蓋在 Fit for 55 的法案內容中。

聯合國也提出「奔向淨零」Race to Zero 倡議，目前已有 733 個城市、31 個地區、3067 個企業、173 個大型投資人和 622 所大學致力於 2030 年達成碳排放量減半，最遲在 2050 年實現淨零碳排之願景。

以及由氣候組織與碳揭露計劃所主導的再生能源倡議「RE100」實現全球 100% 綠電革命，截至目前，全球已有超過 300 家跨領域領航企業公開承諾在 2020 至 2050 年間達成 100% 綠電使用，包括了 Apple、Facebook、Walmart、Goldman Sachs、Google 等全球極具影響力的企業。

過往，平均一度電的二氧化碳排放量，燃煤約 820g、燃油約 700g、燃氣約 490g；而時至今日，透過太陽能、風力、水力發電，每度電僅產生 12 至 48g 的碳排放量，且相較於過去十年間，太陽能光伏發電的成本下降了 85%、離岸風電成本下降了 54%、在岸風電成本下降了 48%，潔淨能源成本大幅下降，也為未來的能源轉型踩了加速器。

富蘭克林華美投信即將於 2022 年 1 月 3 日至 1 月 5 日展開募集台灣首檔全球潔淨能源 ETF，富蘭克林潔淨能源 ETF(00899) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，追蹤標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index)，聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的 30 家成熟市場掛牌企業，成分股經過碳足跡的過濾和企業活動篩選，排除碳排放量過高及爭議性企業。

過去十年，投資人參與潔淨能源是因為有願景，但因為成本較高相對減少了獲利，但未來十年，潔淨能源不只是願景，更是勢在必行的趨勢，「投資潔淨能源，就是現在！」

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

資料來源：富蘭克林華美投信。(註) 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”) 的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱 “S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】