加權股價指數近 6 個月價量表現

資料來源：Bloomberg, 截至 2021/12/22

焦點訊息：

運動用品大廠 Nike 公布財報，在 9 到 11 月的季度公司營收、獲利皆超出市場預期，受惠於美國經濟重啟，且疫苗接種也讓人們有信心至實體商店採購，公司預期供應鏈問題將在明年下半年緩解。 經濟部 12/20 公布 11 月外銷訂單金額為 655 億美元，年增 13.4％，大幅高於原預估的年增率低於 5％，主要因部分貨品缺料狀況緩解，帶動訂單回流，加上 5G、車用電子、物聯網等需求依然強勁。

經理人觀點：

升息為經濟回到正軌的第一步：

上週在 FOMC 會議後，由於聯準會認為經濟已接近完全就業，加上物價持續上揚，因此釋出明年將升息三次的鷹派訊息，反觀三個月前仍有一半的聯準會官員預期要到 2023 年才會第一次的升息，落差甚大，也造成近期盤勢波動較劇。但我們認為升息預期為短線利空，因加息同時也表示未來的復甦道路將指引經濟回到正軌，因此在這個時點更應著眼於明年企業在基本面的成長動能。

半導體評價有機會上攻：

若回顧今年半導體類股的漲幅可以發現，雖然股價的漲幅超過兩成，但半導體企業的獲利成長是超過四成，顯示股價的成長並未追上盈餘表現。我們認為這主要是因為外資的大幅賣超，尤其在今年外資賣超的五千億台幣中，台積電就占了近一半的金額，反映半導體的資金動能確實有受到影響，在此同時，由於半導體的股價落後獲利成長，因此以評價面來說，已降至較為吸引人的水平，未來在基本面的加持下，仍有機會持續吸引內外資進駐。

新應用將支持電子股產能擴張：

明年科技股的資本支出仍在增加，由於各家公司產能擴張是基於對客戶未來訂單的樂觀看法，我們認為明年電子股的營收及獲利將持續成長。雖然市場上仍有對 2023/24 年半導體恐供過於求的疑慮，但我們認為那將僅是短暫的庫存整理，在 5G、人工智慧、高效能運算等趨勢不停帶動新應用推出之下，未來空出的產能都將被這些領域的快速成長所填滿。整體而言，雖受到升息預期影響，短線資金動能會比較疲弱，但除非明年升息的次數又增加，對於我們長線看好的產業依然建議偏多操作。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2021/11/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大天王：

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