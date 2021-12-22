〈陸港盤後〉銀行、能源、網科撐盤 恒指穩住23000點 上漲0.6%

美股在連跌三個交易日後出現反彈，帶動周三 (22 日)A 股三大指數開高，一開盤地產類股出現漲停潮，帶動 A 股氣勢，不料地產類股行情急轉直下，不光漲停個股被打開，多數個股紛紛由紅翻黑，甚至部份個股由漲停打至跌停，意外的發展拖累上證走勢。

午盤後滬深兩市繼續保持窄幅震盪整理，元宇宙、傳媒、石油、煙草、消費電子等族群表現較佳，使得深證和創業板指走勢優於上證。

今日滬深兩市成交金額達 1.1 兆人民幣，較前一個交易日上升 621 億人民幣，已連續 44 個交易日成交金額破兆。

港股方面，美股反彈上漲帶動今日恒指開高，不過目前疫情、升息、美國刺激經濟法案等仍許多不確定性，投資人觀望氣氛仍重，而美股反彈是否能持續也是一大問號，因此港股在開高 250 點後，立即走弱，指數一路跌至平盤，約 23000 點整數關卡附近才出現止跌跡象。

午盤後，恒指仍保持在平盤之上盤整，中、港資地產類股走弱是影響恒指走勢的主因，而中資銀行股、能源、網科類股表現較佳，支撐恒指不致失守 23000 點。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.07%，報 3622.62 點；科創 50 指數小漲 0.03%，報 1375.03 點；深證成指上漲 0.7%，報 14791.33 點；創業板指上揚 0.55%，報 3368.7 點。

恒生指數上漲 0.57%，報 23102.33 點、恒生科技指數上揚 1.29%，報 5685.29 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 17.45 億元，其中滬股通賣超人民幣 17.07 億元，深股通賣超人民幣 0.38 億元。

法人觀點

國泰君安認為，指數近期回檔和「假外資」監管有關，另一方面上證在突破 3700 點之後存在技術面回檔壓力。針對「假外資」的監管趨嚴，雖然短線帶來不確定性，但有利於市場中長期健康發展。

而大盤在經過快速回檔後，對消息面利空和技術面壓力已充分消化，短線修正大致到位，後續可望延續震盪反彈趨勢。

目前類股輪動明顯，可留意低檔低估值權值股。從基本面來看，新能源汽車、太陽能、半導體等景氣前景看好的個股依然是主流，但由於年初以來累積漲幅高，在年底獲利了結壓力大，因此要多加觀察買進時點。

