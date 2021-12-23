半年來股價腰斬！Pinterest遭花旗下調目標價：現值已反映成長 上漲空間有限

圖片社交網站 Pinterest (PINS-US) 過去 6 個月來股價幾乎腰斬，花旗研究分析師最近下修對該公司的預期。

Pinterest 週三股價上漲 1.42%，收每股 37.26 美元，但由於投資者基本上走避社交媒體平台，過去 6 個月來股價下跌約 50%。

花旗研究分析師 Jason Bazinet 週三報告將該公司目標價從 48 美元下調至 42 美元，並給予中立評級。他表示，目標調降能夠妥適反映該公司與社交媒體同業相較的成長前景，且他認為該股價自近期水準向上攀升的空間有限。

「該公司持續改善美國業務的貨幣化程度，同時也在執行其早期努力，從龐大的非美國用戶群中賺取收益。此外，我們認為，華爾街對該公司 2021 年的估計很合理，所以我們相信 Pinterest 當前股價已經反映其成長機會了。」

先前因報導 PayPal (PYPL-US) 可能收購 Pinterest ，令 Pinterest 股價在 10 月大漲，但隨後 PayPal 駁斥該說法，澄清公司現階段不打算進行收購交易，令 Pinterest 投資者大失所望，挫傷其股價。

根據 FactSet，在 30 位追蹤 Pinterest 股價的分析師中，12 位給予買進或等同買進的評級，17 位建議持有或等同評級，僅 1 位建議賣出，平均目標價為 53.62 美元，這意味倘若不選擇給予買進評級，那麼更多分析師將須跟隨花旗 Bazinet 做法，調整其目標價。