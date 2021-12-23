〈美股熱門股〉輝瑞Paxlovid獲FDA批准 成美國首款居家抗疫口服藥

輝瑞 (PFE-US) 新冠口服藥「Paxlovid」周三（22 日）獲美國食品藥物管理局（FDA）批准 12 歲以上高風險族群使用，成為首款在家抗疫藥物，消息激勵股價漲 1.02% 至每股 59.55 美元。

輝瑞的臨床數據顯示，Paxlovid 對高風險患者重症及死亡率的保護力高達 90%，而且針對 Omicron 的效果不變。

FDA 表示，該藥只能通過處方取得，病患應在確診感染或症狀出現 5 天內盡快服用藥物。輝瑞口服藥為每 12 小時服用一次，療程持續 5 天。

輝瑞已準備好在美國立即開始出貨，並將其 2022 年的產量預測從 8000 萬份療程調高至 1.2 億份療程，同日輝瑞也同意向英國出售 425 萬份療程。

輝瑞表示，雖然臨床試驗不包括 18 歲以下病患，但 FDA 授權的成人給藥方案也能讓 12 歲以上、體重 40 公斤的兒童血液中達到同樣的藥物濃度，預計在 2022 年向 FDA 提交申請，以獲得全面批准。

美國范德堡大學醫學院傳染病專家 William Schaffner 表示，在單抗體療法對抗 Omicron 不如預期的情況下，輝瑞口服藥能填補缺乏新藥的空窗期。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任、FDA 顧問 Paul Offit 博士表示，輝瑞口服藥獲准是一項好消息，但讓未接種民眾施打疫苗仍是最終目標，有藥物不代表不用接種疫苗。

除輝瑞外，其競爭對手默沙東（Merck）(MRK-US) 的新冠口服藥 Molnupiravir 仍在接受 FDA 審查中，該藥對高風險患者重症與死亡率的保護力為 30%，較先前預估的 50% 低。