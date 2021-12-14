南非研究：施打2劑輝瑞疫苗 對感染Omicron而住院的保護力達7成

周二 (14 日) 一項來自南非的最新研究顯示，在防止患者因感染 Omicron 而住院方面，2 劑輝瑞 (PFE-US) 疫苗可提供 70% 的保護力。

這項研究是由南非最大醫療保險公司 Discovery Health 進行，研究基於 11 月 15 日至 12 月 7 日期間逾 21.1 萬筆 Covid-19 檢測陽性結果，其中約 7.8 萬筆可歸因於 Omicron 變異株。

Discovery Health 運用真實世界數據產生的研究結果顯示，近期確診數上升之際，2 劑輝瑞 BNT 疫苗在預防患者因 Omicron 而入院上，所提供的保護力達 70%，預防感染 Omicron 方面的保護力則僅 33%。

在打擊新冠病毒的過程中，南非主要使用的疫苗除了輝瑞 BNT 以外，還有嬌生 (JNJ-US) 的單劑疫苗，目前該國已接種逾 2000 萬劑輝瑞 BNT 疫苗。

根據 Discovery Health 的研究結論，南非在第 4 波疫情期間的再感染風險高於前幾波，但確診成年人的住院風險，較該國去年初爆發第 1 波時還要低 29%。

Discovery Health 也警告，雖然絕對發生率非常低，但在第 4 波疫情爆發期間，兒童因併發症而入院的風險似乎較第 1 波高出 20%。