歐洲藥管局建議染疫初期可服用輝瑞口服藥治療 替核准大開綠燈

歐洲 Omicron 疫情升溫，歐洲藥品管理局（EMA）周四（16 日）表示，成人可在確診感染新冠病毒早期服用輝瑞的口服藥「Paxlovid」治療，儘管目前 Paxlovid 尚未正式通過批准，但此舉意味著替該藥在歐盟開綠燈。

EMA 表示，有重症風險的患者在確診感染後或症狀出現前 5 天內，應盡快開始為期 5 天的 Paxlovid 口服藥療程，但該療程不適用需血氧機治療階段的病患。

此外，EMA 曾上月也給出 Merck 的口服藥 Molnupiravir 同樣的建議，目前該藥正在審查中。

輝瑞與 Merck（默克、默沙東）的口服藥在預防患者重症住院的有效率分別達到近 90% 與 30%，而且對抗高傳染率的 Omicron 仍然有效。

歐盟仍在與兩家公司商談藥物購買事宜，目前還不清楚歐盟執委會採購時間或是否進行聯合採購，也不確定有多少國家會透過歐盟的採購計畫取得藥物，或自己另行與藥廠洽談供應。

歐盟執委會與莫德納達成協議 加速德國疫苗供應

另一方面，歐盟執委會周四也與莫德納 (MRNA-US) 達成協議，將加快向德國與其他國家供應疫苗，據歐盟執委會聲明，莫德納預計在 12 月向德國提供 1,000 萬劑疫苗，並在明年第一季再供應 2,500 萬劑。

歐盟表示，隨 Omicron 感染病例迅速增加，急需擴大疫苗與增強劑接種，目前正與疫苗製造商合作，進一步加快疫苗交付。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 盤中股價受消息提振上漲 2.5%，每股暫報 60.28 美元，Merck(MRK-US) 股價上漲 1.21%，每股暫報 76.23 美元。