辰亞能源斥資逾43億元 崙尾東三號電廠明年開工

辰亞能源今 (22) 日宣布，將持續深耕台灣市場，位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」將在 2022 年開工，裝置容量為 67MW，預計每年可減少碳排放量約為 44311 公噸，相當於 114 座大安森林公園，總投資金額 43-45 億元。

辰亞能源旗下「彰濱崙尾東一暨二號電廠」是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，去年 11 月已完工，裝置容量為 181MW，預計每年貢獻 2.5 億度綠電，每年可提供 7.2 萬戶家庭的年用電量。

此外，辰亞能源為善用南部日照充足的優勢，位於台南已復育的垃圾掩埋場設置太陽光電系統，預計今年底完工併聯，讓閒置掩埋場活化發揮效益，除提升土地利用價值，也能兼顧環保與綠能發展。

至於「崙尾東三號電廠」，辰亞能源採用水面型太陽光電建置工法，使用無污染設備及材料，後續維運清洗也採用清水，不會使用化學藥劑，可確保在供應零碳能源的同時，能夠兼顧自然環境與永續發展。

辰亞位於彰濱工業區的「太陽光電教育展示館」也已在今年 12 月展開試營運，以推廣綠能教育為宗旨，期盼能結合各級學校的戶外教學，將綠能教育向下扎根，促使各界進一步認識再生能源，樹立永續發展的新標竿。

總經理游祥益表示，台灣積極發展再生能源，太陽能產業供應鏈發展也十分完整，儘管受疫情影響，產生缺工或缺料問題，但隨著政府及時協助業者度過難關，辰亞能源也將以具體行動支持政府 2025 年再生能源目標。