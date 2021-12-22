辰亞能源斥資逾43億元 崙尾東三號電廠明年開工

彰濱崙尾東一號暨二號電廠為臺灣首座建置於近海區域的水面型太陽光電電廠。(圖:業者提供)
彰濱崙尾東一號暨二號電廠為臺灣首座建置於近海區域的水面型太陽光電電廠。(圖:業者提供)

辰亞能源今 (22) 日宣布，將持續深耕台灣市場，位於彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」將在 2022 年開工，裝置容量為 67MW，預計每年可減少碳排放量約為 44311 公噸，相當於 114 座大安森林公園，總投資金額 43-45 億元。

辰亞能源旗下「彰濱崙尾東一暨二號電廠」是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，去年 11 月已完工，裝置容量為 181MW，預計每年貢獻 2.5 億度綠電，每年可提供 7.2 萬戶家庭的年用電量。

此外，辰亞能源為善用南部日照充足的優勢，位於台南已復育的垃圾掩埋場設置太陽光電系統，預計今年底完工併聯，讓閒置掩埋場活化發揮效益，除提升土地利用價值，也能兼顧環保與綠能發展。

至於「崙尾東三號電廠」，辰亞能源採用水面型太陽光電建置工法，使用無污染設備及材料，後續維運清洗也採用清水，不會使用化學藥劑，可確保在供應零碳能源的同時，能夠兼顧自然環境與永續發展。

辰亞位於彰濱工業區的「太陽光電教育展示館」也已在今年 12 月展開試營運，以推廣綠能教育為宗旨，期盼能結合各級學校的戶外教學，將綠能教育向下扎根，促使各界進一步認識再生能源，樹立永續發展的新標竿。

總經理游祥益表示，台灣積極發展再生能源，太陽能產業供應鏈發展也十分完整，儘管受疫情影響，產生缺工或缺料問題，但隨著政府及時協助業者度過難關，辰亞能源也將以具體行動支持政府 2025 年再生能源目標。

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