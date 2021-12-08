〈智慧能源週〉蔡英文：2025年台灣光電、風電建設產值衝2兆元

總統蔡英文今 (8) 日出席「2021 台灣國際智慧能源週開幕典禮」，會中指出，累計至 2025 年，臺灣風電及光電建設可創造 1.7 兆元投資額、超過 2 兆元的產值，以及 16 萬個工作機會，全力以赴讓臺灣成為「亞洲綠能發展中心」，並加速擴大布局綠能產業，讓臺灣成為國際綠色供應鏈中，不可或缺的一員。

蔡英文表示，COP26 上個月剛落幕，大會焦點即為「2050 淨零排放」，也是全球共識，未來各國都會努力推動減碳工作，而能源轉型是減碳的關鍵，透過「台灣國際智慧能源週」舉辦，更展現臺灣發展再生能源的決心和實力。

蔡英文提到，已連續 4 年都來參加開幕典禮，除了代表政府的重視，也前來跟大家說謝謝。

蔡英文也擘畫未來，指出氣候變遷已是全球共同挑戰，臺灣也會努力因應，環保署已經在推動《溫室氣體減量及管理法》修法工作，未來法案將納入 2050 淨零排放的目標；行政院也組成工作小組，進行淨零排放的路徑評估，並規劃轉型藍圖。

蔡英文指出，全球產業未來對綠電需求越來越高，臺灣今年也開始實施「用電大戶條款」，促使用電大戶 5 年內，提升使用綠電的比例；歐盟接下來執行的「碳邊境調整機制」(CBAM)，也會使出口產品的碳足跡受到更嚴格的規範。

如現今很多國際企業都加入 RE100，即承諾未來要使用 100% 再生能源，包括臺灣的半導體大廠台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW)，也先後加入 RE100，以行動實踐綠色能源主張。

SEMI 最新統計顯示，臺灣半導體製造設備第三季出貨金額超過 73 億美元，不僅創歷史新高，也是全球第一大市場，臺灣半導體產值今年也將首度突破 4 兆元。

隨著臺灣半導體業蓬勃發展，面對業界對綠電的急迫需求，蔡英文表示，政府將加速擴大布局綠能產業，協助臺灣產業成為國際綠色供應鏈中，不可或缺的一員。

蔡英文說，相較 5 年前，臺灣太陽光電的設置量成長 4.7 倍，第二座離岸風電場也已經開始運轉。預估累計到 2025 年，風電和光電的建設可以創造新臺幣 1.7 兆元的投資額、超過 2 兆元的產值，以及 16 萬個工作機會。