〈旭暉應材法說〉明年營運看增20-30% 擬再擴兩條CVD產線

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 今 (22) 日召開法說會，展望明年，旭暉應材認為，中國 OLED 需求已見回溫，旗下首條柔性 CVD 鍍膜產線也在 10 月起上線投產，明年規劃再擴增兩條 CVD 產線，法人看好，旭暉明年營收可望成長 20-30%。

旭暉應材財務長李芳春指出，上半年受中國 OLED 開案遞延，營運比較辛苦，但下半年在 OLED 市場回溫下，加上中國加速國產化布局，近期已明顯感受柔性面板需求回復到過往水準，此外今年擴大布局柔性 CVD 鍍膜業務下，也有利營運成長。

李芳春表示，10 月上線的 CVD 鍍膜產線，目前產能利用率約達 70-80%，預期明年 3 月底可望達到滿載狀態，月產能約落在 40-50 片，但相比中國每月需求量約 250-300 片，產能仍明顯不足，明年將再評估擴充兩條 CVD 產線。

李芳春進一步指出，新的兩條 CVD 產線設備估明年第三季底、第四季才會陸續進駐，因此具體營收貢獻將在 2023 年發酵。

旭暉應材 11 月營收也衝上 9900 萬元，月增 22.5%、年增 59.7%，主要來自 OLED 需求回溫、CVD 鍍膜貢獻，11 月自結，單月稅後純益則達 780.9 萬元、年增 128.1%，每股純益達 0.12 元。